В «Битрикс24» появился CRM-магазин

«Битрикс24» объявила о запуске CRM-магазина, который поможет компаниям принимать платежи сразу в CRM. Это особенно актуально для небольших бизнесов, которые продают товары через соцсети, лендинги или только по телефону.

Прямо во время разговора с покупателем менеджер может выбрать или создать нужный товар и при необходимости добавить скидку. Система автоматически сгенерирует ссылку на оплату и отправит её клиенту в SMS.

Клиент сможет оплатить покупку через любую доступную платежную систему. CRM покажет, перешел ли покупатель на страницу оплаты заказа и оплатил ли заказ. Если у клиента возникли сложности, менеджер сможет с ним связаться и предложить помощь.

После оплаты покупатель автоматически получит чек на телефон и email.

Сергей Кулешов, эксперт сервиса «Битрикс24», сказал: «Кризис заставляет компании продавать по-новому. Небольшие бизнесы, которые не могли легально принимать платежи от клиентов, получили простой инструмент для системной работы с заказами. Клиент получит ссылку на оплату сразу в чате, а менеджер быстро обработает сделку в CRM. Мы верим, что CRM-магазин позволит компаниям больше продавать в этот непростой период».