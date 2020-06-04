ЦОД компании «Крок» сертифицирован Uptime Institute

Центр обработки данных (ЦОД) «Волочаевская-2» компании «Крок» прошел сертификацию Design Documents (проектная документация) в соответствии со стандартом Uptime Institute по третьему уровню надежности (Tier III). Полученный документ подтверждает, что инженерные системы объекта спроектированы в соответствии с высокими требованиями к отказоустойчивости, которые предъявляют к площадкам корпоративного класса. Это второй сертифицированный дата-центр компании «Крок». Первый и крупнейший — «Компрессор» — имеет расширенный перечень сертификаций Uptime Institute, включая сертификат о грамотно выстроенных процессах эксплуатации: Gold Certification of Operational Sustainability. На базе этих ЦОДов развернуто «Облако Крок».

Спрос на услуги коммерческих центров обработки данных, в первую очередь — облачные ресурсы, растет ежегодно на десятки процентов. Клиенты используют их во многих бизнес-сценариях, в том числе как основную или резервную площадку для критичных сервисов. Соответственно, увеличиваются и требования к ЦОДам, в котором размещаются ИТ-системы. При этом, по информации аналитиков, количество сертифицированных по международным требованиям дата-центров сегодня уже превышает половину от всего числа коммерческих ЦОДов. Иными словами, растет значимость оценки объектов по международным стандартам, таким как требования Uptime Institute. Это объясняется тем, что сертификаты этой организации являются общепризнанными во всем мире и охватывают практически все ключевые параметры функционирования ЦОД. Сертификат Uptime Institute у провайдера ЦОДа — это гарантия соответствия объекта требованиям высокой надежности и отказоустойчивости без дополнительных проверок.

«Сертификация ЦОДа "Волочаевская-2" проведена нами в рамках пересмотра стратегии наполнения сети дата-центров компании "Крок" и призвана привлечь клиентов, для которых важны подтвержденные характеристики объекта: параметры безотказности работы, резервирование инженерных компонентов инфраструктуры, возможность обслуживания ЦОДа без остановки», — сказал Павел Колмычек, директор сети дата-центров компании «Крок».

«"Крок" — это компания с многолетним опытом строительства и эксплуатации ЦОДов. С провайдером мы поддерживаем многолетние партнерские отношения и регулярно проводим ресертификацию одного из его объектов — ЦОД "Компрессор". Недавно мы снова подтвердили его статус — Gold Certification of Operational Sustainability. Таких дата-центров в России по-прежнему всего три. Учитывая опыт и экспертизу компании "Крок", сертификация Design Documents второго объекта прошла без проблем и неожиданных сюрпризов», — отметил Константин Королев, директор по развитию бизнеса в России и СНГ Uptime Institute.