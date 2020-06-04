«Тионикс» и Digital Energy объединят свои решения в единую витрину цифровых продуктов

«Тионикс» (дочернее подразделение «Ростелекома») и Digital Energy (подразделение YADRO, входит в «ИКС Холдинг») подписали соглашение о стратегическом партнерстве. В руководстве компаний заявили, что планируют объединить свои технологические решения в единую витрину цифровых продуктов.

На основе технологий «Тионикс» и специализированных продуктов Digital Energy планируется разработать общее платформенное решение. А также создать многофункциональный программно-аппаратный комплекс на основе аппаратных решений YADRO. Это даст возможность разработчикам, аналитикам данных и продакт-менеджерам забыть про инфраструктурные задачи и сосредоточиться полностью на разработке продуктов. Кроме того, в планах компаний создание единого центра компетенции по внедрению и поддержке своих продуктов.

«До настоящего момента мы отдельно друг от друга предлагали ряд инструментов для решения задач на рынке облачных услуг. Разработанные совместные платформенные решения помогут существенно расширить продуктовые линейки и дать обеим компаниям выход на новые сегменты рынка. Поэтому мы объединили усилия с Digital Energy для дополнения продуктовой линейки «Тионикс» специализированными решениями в области аналитики данных, Machine learning и DevOps», — сказал Антон Петров, генеральный директор «Тионикс».

«Основной фокус деятельности нашей компании — Infrastructure-as-a-Code (IaaC) и динамические инфраструктурные среды. Эта область начала активно набирать обороты на российском рынке в контексте проектов цифровой трансформации. Большому количество крупных компаний, в том числе государственных, требуются гибкие платформенные DevOps-решения для создания собственных цифровых продуктов. В рамках нашего нового партнерства мы будем работать над платформой, которая позволит организовывать различные этапы разработки и жизненного цикла современных цифровых продуктов наших клиентов», — отметил Иван Ермаков, директор по продуктам компании Digital Energy.