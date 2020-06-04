Новое в СХД
Управление данными в новых условиях: что надо срочно поменять?
Бизнес
Цифровой бухгалтер: как крупной компании перейти на облачную ERP в России
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

Техносерв Cloud включил в свое облачное хранилище Санкт-Петербургский инженерно-проектный центр

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

Облачный провайдер Техносерв Cloud объявил о заключении соглашения о партнерстве с Санкт-Петербургским инженерно-проектным центром (ИПЦ Спб).

В рамках сотрудничества клиент выбрал «Облачное хранилище» для размещения данных сайта Санкт-Петербургского Горного университета. Услуга обеспечивает надежную, производительную и масштабируемую ИТ-инфраструктуру. Сервис повышает гибкость бизнес-процессов и поддерживает круглосуточный доступ к данным вне зависимости от местонахождения.

Миграция сайта Горного университета в облако Техносерв Cloud была простой благодаря тому, что облачное хранилище является высокопроизводительным и совместимым с хранилищем Amazon Web Services, а также полностью поддерживает протокол доступа S3 API. При этом в облачном хранилище используется индивидуальная политика хранения Replica3.

«Облако Техносерв Cloud имеет ряд преимуществ, и одним из ключевых, по мнению наших клиентов, является удобное подключение услуг через личный кабинет. В нем они самостоятельно могут заказать необходимый объем облачного пространства, сформировать и оплатить счет и пользоваться сервисом. Кроме того, в нашем хранилище используется программное обеспечение Cloudian, которое работает поверх CentOS, а также интегрировано с системами управления, мониторинга и биллинга Техносерв Cloud», − сказал Михаил Блинов, руководитель Техносерв Cloud.

Другие материалы рубрики

CNews выпустил рейтинг ИТ-расходов российских регионов

Как работает виртуализация VMware: платформа vSphere, приложение vCenter Server и гипервизоры ESX и ESXi

Онлайн-конференция CNews «E-commerce и новый кризис: время новых возможностей» состоится 18 июня

Система команд процессоров «Эльбрус» впервые опубликована в открытом доступе

Москва готовит систему контроля и отсева таксистов. Ее строит компания адвоката Артема Чайки

Создан первый в мире серийный сервер видеоконференцсвязи на «Эльбрусах»

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие камерофоны 2020 года: выбор ZOOM

Самые бесполезные аксессуары для смартфонов и планшетов

Как ускорить Wi-Fi в условиях самоизоляции: 5 советов от ZOOM

Как подключить смартфон к телевизору: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Математика облегчит спасательные операции на море

Новый мировой рекорд скорости интернета. Уже 44,2 Тбит/с!

Терагерцевое излучение можно увеличить в 7 раз

Квантовый радар превосходит свои классические аналоги
Показать еще
Экспертиза: как защитить корпоративные данные во время пандемии Промышленные ИТ используют для измерения температуры людей в толпе