«Сёрчинформ» представила решение для защиты информации в базах данных

«Сёрчинформ» вывела на рынок новый продукт – «Сёрчинформ Database Monitor». В базах данных хранится критический объем служебной информации и из них же происходят самые масштабные утечки. «Сёрчинформ Database Monitor» защищает информацию в БД и показывает, как с ними работают пользователи, чтобы бизнес мог заранее обнаружить и предотвратить угрозы.

Система относится к классу DAM (Database Activity Monitoring) и автоматически проводит мониторинг и аудит операций с базами данных. В результате ИБ-специалист видит, кто и зачем подключается к БД, какую информацию просматривает, добавляет или удаляет. Программа анализирует все выгрузки данных и зафиксирует, если сотрудники попытаются скачать/изменить/удалить из базы товарные номенклатуры, налоговую отчетность или контакты клиентов.

«Мы постоянно слышим истории, как в компаниях сотрудники воруют клиентские базы, «пробивают» данные на продажу или удаляют информацию в базах из мести. Больше всего меня возмутил случай, когда сотрудники банка подменяли в БД телефоны клиентов, чтобы по SMS подтверждать платежи по их счетам. Выбирали клиентов из отдаленных регионов, у которых на дворе ночь: незаметно списывали небольшие суммы, а к утру возвращали в базу правильные номера. Это преступление – а у компании до последнего не было инструмента, чтобы обнаружить и раскрыть схему, – сказал Лев Матвеев, председатель совета директоров «Сёрчинформ». – Мы решили создать такой инструмент, чтобы об утечках и махинациях с БД компаниям не приходилось узнавать из новостей. Database Monitor мы разработали по запросу нескольких крупных клиентов, а когда официально объявили о скором выходе системы – получили массу позитивных откликов. Поняли, что система востребована и ее ждут».

«Сёрчинформ Database Monitor» фиксирует все обращения к базам данных как от бизнес-приложений, так и от конкретных привилегированных пользователей, которые подключаются к СУБД напрямую – например, системных администраторов с правами управления БД. Это позволяет контролировать их действия и предупреждать нарушения в работе. Кроме того, функция помогает находить шпионское ПО, которое подключается к БД для кражи данных. Также Database Monitor следит за работоспособностью СУБД – предоставляет отчет о скорости обработки запросов и ошибках при их выполнении. А общая статистика о состоянии баз данных доступна в виде удобных дашбордов.

«DAM-решения нужны, чтобы оперативно выявлять аномальные события в базах данных. Мы пошли дальше и к мониторингу добавили функции расследования, чтобы надежно защитить БД от инсайдерских угроз. В Database Monitor можно вручную или автоматически найти любой запрос к БД: по типу, фразе, пользователю, который его направил, компьютеру или IP-адресу, с которого он поступил. Точно так же система анализирует, какую информацию база отправляет в ответ, и позволяет искать по содержимому ответов. Например, по типовой последовательности цифр можно найти все случаи, когда из БД выгружали номера паспортов. В результате заказчик может контролировать все опасные события, будь то выгрузки конфиденциальных данных или слишком большое количество запросов от одного пользователя. Система сохранит все детали и предупредит об инциденте», – отметил Алексей Парфентьев, руководитель отдела аналитики «Сёрчинформ».

«Сёрчинформ Database Monitor» интегрируется с другими инструментами информационной безопасности: DLP-системами, системами для файлового аудита, SIEM-решениями. При использовании Database Monitor в связке с продуктами «Сёрчинформ» ИБ-специалист может контролировать события безопасности на всех уровнях IT-инфраструктуры в едином интерфейсе. Это обеспечивает комплексный подход к защите информации в базах данных: позволяет изучать детали каждого выявленного инцидента, проводить расследования и собирать доказательства.