Segezha Group перешла на закупки с SAP Ariba

Segezha Group теперь использует облачное решение SAP Ariba для управления отношениями с поставщиками. Переход на новую систему позволит снизить трудоемкость процесса закупок на 20%, а экономия от закупочных процедур составит 10%. Партнером по методологии и реализации проекта выступила компания Bearingpoint.

До конца года планируется переход закупочных процедур 15 дочерних предприятий холдинга в новую систему. SAP Ariba будет интегрирована с хранилищем данных SAP BW/4HANA и системой НСИ, а также впервые в России – с помощью интерфейса SAP Fiori с системой управления предприятием SAP S/4HANA. Вся необходимая информация для поставщиков о работе в SAP Ariba также будет доступна на сайте компании.

Новая система позволит Segezha Group повысить экономическую эффективность бизнес-процессов за счет стандартизации и автоматизации выбора поставщиков, большей прозрачности и повышения качества взаимодействия с ними, кроме этого, будет вестись централизованный контроль закупочной деятельности. При работе с поставщиками в SAP Ariba ожидается уменьшение рисков, связанных с человеческим фактором, снижение трудозатрат и рост удовлетворенности процессом закупок всех подразделений холдинга.

«Segezha Group – это молодой и быстроразвивающийся холдинг, предприятия которого распределены по территории 11 государств, а наша продукция представлена более чем в 100 странах мира. Для компании, специализирующейся на разных типах производств, облачное решение – это лучший способ использовать мировые практики для трансформации закупочной деятельности и в сжатые сроки перейти к единому стандарту, сделать его централизованным и интегрированным с другими учетными системами. На текущий момент уже 150 сотрудников являются пользователями SAP Ariba, в дальнейших планах – проводить через нее более 90% закупок к концу 2020 года», – сказал Павел Вахнин, вице-президент по информационным технологиям и автоматизации процессов Segezha Group.

«Для управления отношениями с поставщиками в Segezha Group используется многофункциональная система, которая помогает автоматизировать множество бизнес-процессов компании. При подготовке к проекту мы анализировали лучшие мировые практики и опыт крупнейших промышленных холдингов. В итоге созданная система служит не только для цифровизации закупочной деятельности, но и интегрирована с другими решениями SAP, обменивается с ними данными и делает весь бизнес-процесс абсолютно прозрачным», – отметил Дмитрий Пилипенко, заместитель генерального директора SAP CIS.

«Запуск системы SAP Ariba – это первый этап перехода бизнес-процессов Segezha Group на единый цифровой стандарт в рамках внедрения комплексной системы управления на базе SAP S/4HANA, начатого в 2019 г. Следующим шагом является запуск единой платформы, увязывающей закупочные процедуры с процессами производства, обслуживания и ремонтов, финансов и других процессов в интегрированную цепочку», – отметил Константин Попов, управляющий партнер Bearingpoint Russia.