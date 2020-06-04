SAS создает среду для эффективного изучения COVID-19

Специалисты SAS создали Scientific Literature Search and Text Analysis, бесплатную среду с возможностями визуального текстового анализа, которая использует ИИ, машинное обучение, обработку естественного языка, лингвистические правила и сложные методы моделирования.

Научное сообщество постоянно ищет вакцину и наиболее эффективные методы лечения COVID-19. Ведущие исследовательские группы уже собрали и опубликовали в Open Research Dataset (CORD-19) более 50 тыс. статей на эти темы.

SAS дополняет CORD-19 моделями, разработанными лингвистами и экспертами в области здравоохранения и фармацевтики, используя SAS Visual Text Analytics и SAS Visual Data Mining and Machine Learning на платформе SAS Viya.

Исследователи могут в интерактивном режиме изучать материалы по разным темам, в том числе эффективность разных средств персональной защиты, социальное дистанцирование, способы заражения, методы лечения, мутации вируса и др. Модели также извлекают и визуализируют количественные данные, например, инкубационный период и число заражений COVID-19 от одного человека. Система позволяет визуализировать обобщенные количественные данные, быстро определять авторитетность источников и выполнять поиск по ключевым словам в оригинальном тексте.

«Новая среда для анализа научных текстов не имеет аналогов на рынке и обеспечивает интуитивно понятный и доступный способ поиска сложных взаимосвязей в разрозненных текстах. Это облачное решение бесплатно, и оно должно позволить исследовательскому сообществу быстрее справиться с кризисом COVID-19», – сказал Александр Жуков, руководитель департамента решений для здравоохранения SAS Россия/СНГ.

В рамках работы по противодействию COVID-19, которая включает в себя множество инициатив, SAS также выпустила COVID-19 Epidemiological Scenario Analysis – набор интерактивных аналитических моделей, созданный совместно с Кливлендской клиникой (Cleveland Clinic). Решение позволяет моделировать различные сценарии для предсказания последствий вируса, а также проводить оценку эффективности системы здравоохранения на региональном уровне.

Также напоминаем про наш ресурс COVID-19 Data Analytics Resources Hub, содержащий подробную информацию о том, что SAS предлагает для борьбы с пандемией.