«Кортрос» перенес ИТ-системы в облако МТС

МТС, российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, объявила о реализации провайдером CloudMTS проекта по организации облачной инфраструктуры для группы компаний «Кортрос», девелопера федерального уровня. «Кортрос» перенес в облако МТС все бизнес-системы и приложения, которыми пользуются филиалы и центральный офис. C помощью облачных технологий компания оперативно перевела 95% сотрудников на удаленные рабочие места.

В облаке провайдера функционирует более 90% ИТ-инфраструктуры, которая расположена в крупнейших городах страны. На облачную площадку перенесены критичные для бизнеса системы, связанные с управлением операционной деятельностью, бухгалтерией и финансами, взаимодействием с клиентами. Например, программа «1С», ERP- и CRM- системы, программы моделирования зданий на базе BIM-технологий.

На основе облака МТС работают сервисы по организации корпоративного взаимодействия: система электронного документооборота, корпоративная почта, базы данных. С помощью облачных сервисов компания оперативно реализовала проект по переводу персонала на удаленные рабочие места, быстро увеличив объем ИТ-ресурсов.

За счет консолидации в облаке ИТ-ресурсов и централизованного управления ими «Кортрос» повышает качество работы и эффективность взаимодействия филиалов. Облака позволяют в разы быстрее масштабировать ИТ-системы, адаптируя их к росту объема данных. Обеспечивается высокая доступность и скорость работы корпоративных ИТ-сервисов, – кратно быстрее в сравнении с традиционным подходом. Для всех перенесенных в облако систем провайдер осуществляет резервное копирование, что повышает надежность работы.

«Группа компаний "Кортрос" — это застройщик с более чем пятнадцатилетней историей и репутацией надежного партнера. Мы используем самые современные подходы в строительстве и комплексном освоении территорий. Наш бизнес технологичен изнутри: с помощью облачных сервисов организована работа всех ИТ-систем за исключением сетевого оборудования филиалов. В использовании современных цифровых решений мы видим одну из основ для реализации девелоперских проектов на высоком уровне. Мы рады, что компания МТС, которую мы знаем как надежного поставщика телеком-сервисов, стала нашим партнером в части облачных технологий», — отметил ИТ-директор группы компаний «Кортрос» Андрей Никитин.

«Активно развиваясь на рынке недвижимости, компания "Кортрос" реализует проекты как в столице, так и регионах. Прошлый год стал рекордным для нашего клиента: компания пополнила свой портфель сразу двумя новыми проектами в Москве. Более чем на 17% выросла выручка группы. Облака позволяют компании быстро адаптировать ИТ-инфраструктуру под задачи бизнеса, оптимизировать процессы и управлять ИТ проще и эффективнее. Например, для быстрого перевода сотрудников на удаленный режим работы мы обеспечили "Кортрос" дополнительными ресурсами в облаке в считанные часы», — сказал директор облачного бизнеса МТС Олег Мотовилов.

Помимо облачных решений, «Кортрос» пользуется услугами мобильной и фиксированной связи провайдера, а также рядом дополнительных телеком-сервисов. Для доступа к облачным ресурсам компания использует собственные каналы связи МТС.