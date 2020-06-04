Новое в СХД
Управление данными в новых условиях: что надо срочно поменять?
Бизнес
Цифровой бухгалтер: как крупной компании перейти на облачную ERP в России
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

«Инфосистемы Джет» инвестирует в DevSecOps

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

«Инфосистемы Джет» создала лабораторию по тестированию и адаптации технологий автоматизации доставки и защиты приложений. В ее стенах эксперты испытывают платформы для управления контейнеризированными приложениями, защиты облачных сред, мониторинга и другие решения. Инвестиции в создание лаборатории составляют более 10 млн рублей.

Практики DevSecOps позволяют быстро выводить новые продукты на рынок (time to market) и при этом еще на стадии разработки ПО учитывать все аспекты безопасности. Выявление и исправление ошибок и уязвимостей на ранних этапах создания приложений сокращает стоимость их разработки.

В новой лаборатории «Инфосистемы Джет» эксперты проводят тестирование инструментов DevSecOps только на реальных кейсах клиентов: изучают логику выбора тех или иных ИТ-продуктов, их совместимость и эффективность в решении поставленных задач. На данный момент на стенде тестируется порядка 30 решений на базе Kubernetes, Red Hat OpenShift, VMware Tanzu, Rancher, Prisma Cloud, Helm, KUDO, Prometheus, HashiCorp. Отдельное внимание уделяется организации процессов по принципам DevSecOps.

Полученные результаты собираются в библиотеку решений с условиями применимости каждого из них. Таким образом, компания аккумулирует ценные знания и опыт в сфере DevSecOps, которым уже сейчас делится со своими заказчиками. Практические наработки позволят клиентам выбирать оптимальные решения и сократить сроки внедрений, а также выбирать наиболее передовые и перспективные технологии, которые лаборатория откроет для российского ИТ-рынка.

«Мы только сейчас оформили наши наработки в сфере DevSecOps в лабораторию, хотя активно развиваем направление больше года. И результаты этого труда уже стали частью целого ряда проектов в банках и страховых компаниях. — отметил Александр Краснов, руководитель Лаборатории DevSecOps. — Сейчас деятельность нашей Лаборатории DevSecOps в первую очередь интересна продвинутым клиентам, использующим методологию обеспечения безопасности на всех этапах разработки приложений. Также мы видим интерес к получению готовых процессов и протестированных решений».

Создание Лаборатории DevSecOps стало возможным в «Инфосистемы Джет» благодаря сильной экспертизе по всем трем векторам этой методологии — разработки, информационной безопасности и эксплуатации ИТ-инфраструктуры. В 2019 году компания реализовала 47 проектов в сфере разработки ПО общей стоимостью 500 млн рублей: от интеграции традиционных систем с микросервисами до построения DWH-хранилищ, BI-систем и Data Lake по методологии DevOps. По направлению информационной безопасности «Инфосистемы Джет» входит в ТОП-3 российских интеграторов по версии CNews Analytics. ИБ-специалисты компании разработали собственный фреймворк по созданию комплексной модели защиты сред контейнеризации Jet Container Security Framework (JCSF). Квалифицированная команда и значительный опыт «Инфосистемы Джет» в обслуживании ИТ заказчиков позволило компании два года подряд возглавить рейтинг крупнейших игроков российского рынка ИТ-аутсорсинга по версии IDC.



Другие материалы рубрики

CNews выпустил рейтинг ИТ-расходов российских регионов

Как работает виртуализация VMware: платформа vSphere, приложение vCenter Server и гипервизоры ESX и ESXi

Онлайн-конференция CNews «E-commerce и новый кризис: время новых возможностей» состоится 18 июня

Система команд процессоров «Эльбрус» впервые опубликована в открытом доступе

Москва готовит систему контроля и отсева таксистов. Ее строит компания адвоката Артема Чайки

Создан первый в мире серийный сервер видеоконференцсвязи на «Эльбрусах»

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие камерофоны 2020 года: выбор ZOOM

Самые бесполезные аксессуары для смартфонов и планшетов

Как ускорить Wi-Fi в условиях самоизоляции: 5 советов от ZOOM

Как подключить смартфон к телевизору: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Математика облегчит спасательные операции на море

Новый мировой рекорд скорости интернета. Уже 44,2 Тбит/с!

Терагерцевое излучение можно увеличить в 7 раз

Квантовый радар превосходит свои классические аналоги
Показать еще
Экспертиза: как защитить корпоративные данные во время пандемии Промышленные ИТ используют для измерения температуры людей в толпе