В компании «Новая банка из Европы» внедрена «1С:Бухгалтерия»

Специалисты «Визард-С» внедрили «1С:Бухгалтерию 8 ПРОФ» в производственной компании «Новая банка из Европы». В новой системе они добавили механизм оценки эффективности работы с покупателями и поставщиками. Для каждого контрагента «1С:Бухгалтерия» автоматически рассчитывает индекс, который учитывает частоту, объем и рентабельность заказов, условия оплаты и поставки, современность выполнения обязательств и т.п. На основании полученных индексов компания принимает решение о сотрудничестве, разрабатывает индивидуальные условия партнерства, регулирует условия сделок. Это помогло усилить контроль за качеством закупаемых материалов и комплектующих, стоимость закупок снизилась.

«Новая банка из Европы» (Н.Б.Е.) входит в международную кооперацию ведущих производителей жестяной упаковки, в числе которых такие лидеры рынка как Blechwarenfabrik Limburg GmbH (Limburg/Germany) и Giorgio Fanti SpA (Bologna/Italy). Н.Б.Е. располагает полным ассортиментом металлической упаковки для химической продукции и в сотрудничестве с другими партнерами является частью логистической системы по всей Европе.

Для оперативного учета и контроля текущей деятельности руководство предприятия выбрало систему «1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ». Партнером по внедрению стала компания «Визард-С».

В результате организован оперативный учет продаж и закупок, обеспечен быстрый расчет сумм к оплате по различным статьям затрат. Итоговый управленческий отчет для зарубежного совета директоров формируется теперь за минуту – раньше на это уходило 9 часов.

Кроме того, система помогла компании оптимизировать работу с поставщиками и покупателями, нарастить объем продаж и повысить качество обслуживания клиентов:

На базе «1С:Бухгалтерии» разработан механизм расчета индекса эффективности работы с покупателями. Он формируется на основе таких критериев, как частота и объем заказов, проблемы с платежами, своевременность подачи машины на загрузку, наличие и частота рекламаций, рентабельность продаж, и пр. Полученный индекс используется для разработки программ лояльности и индивидуальных условий сотрудничества с клиентами. Например, покупателям с высоким индексом компания предоставила новую эффективную систему скидок, а для четырех клиентов цены были увеличены до стандартных- они получили низкий индекс в системе, хотя раньше компания считала сотрудничество с ними выгодным. В результате проделанной работы удалось значительно сократить размер просроченной как дебиторской (15%), так и кредиторской (25%) задолженности.

Похожий индекс был создан и для поставщиков. Для их оценки используются такие параметры как срок доставки, разнообразие продукции, качество поставляемых материалов, возможная отсрочка платежа и пр. Детальный анализ был сделан для поставщиков комплектующих (лента обруч, замок для обжимного кольца и пр.) и расходных материалов (лаки шовные, очистители, пасты уплотнительные и пр.). Информация обо всех поступивших от поставщиков материалах фиксируется в системе в специально разработанном документе «Контроль качества покупных материалов в процессе производства». Это позволяет компании оперативно реагировать на снижение качества материалов из-за смены поставщика, а также способствует налаживанию взаимодействия между отделом закупок и производством. По итогам квартала закупки у одного поставщика были увеличены более чем на 20%, цена у него же в связи с предоставленными скидками снижены на 8%.

Главный бухгалтер «Новая банка из Европы» Ворона Татьяна Валерьевна отметила: «Внедрение системы "1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ" помогло нам не только оптимизировать учетно- отчетные процессы, но и существенно увеличить эффективность текущей деятельности. Нам удалось построить оптимальную систему контроля дебиторской и кредиторской задолженности, наладить контроль за продажами и закупками. Созданный механизм оценки поставщиков и покупателей позволил нарастить продажи и повысить лояльность клиентов, обеспечить высокое качество закупаемых материалов и комплектующих».

Новая система помогла решить вопрос с учетом и распределением дополнительных затрат, возникающих при ведении работ. Получилось обеспечить возможность быстро занести данные по продажам, закупкам, банку. Рассчитывать суммы к оплате по различным статьям затрат сейчас просто и удобно. Теперь без проблем можно сформировать необходимые отчеты, в которых за определенный выбранный ими период, показываются необходимые данные по каждому договору и контрагенту. Это программное решение автоматизировало выполнение ежедневных операций сотрудниками предприятия и ,как следствие, позволило минимизировать их ошибки при вводе данных в программу, с помощью функции проверки данных при вводе этой программы. Как результат значительное снижение рисков возникновения ошибок в бухгалтерском и управленческом учете нашей организации. За счет этого организация смогла повысить эффективность работы и сократить дебиторскую задолженность.

Количество клиентов компании постоянно растет. Для эффективной работы с ними необходимо вести оперативный учет продаж и закупок, контролировать взаиморасчеты, рассчитывать суммы к оплате по различным статьям затрат, формировать управленческую и регламентированную отчетность.