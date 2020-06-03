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«Акрон» внедряет технологии комплексного проектирования и информационного моделирования

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Новгородский проектный институт азотной промышленности («Новгородский ГИАП»), входящий в группу «Акрон», внедряет технологии комплексного проектирования на программном обеспечении Bentley Systems. Это первый шаг на пути перехода к новой системе создания информационной модели объектов (BIM), который стратегически принят в группе.

Информационная модель будет проходить все стадии жизненного цикла объекта: зарождение идеи, разработка проекта, управление данными при строительстве, при последующей технической эксплуатации, модернизации и до вывода объекта из эксплуатации. Это особенно актуально для предприятий группы «Акрон», которые активно реализуют проекты капитального строительства и модернизации на своих производственных площадках.

Использование технологии моделирования в формате BIM также позволит одному из ведущих проектных институтов отрасли повысить качество проектной документации, оптимизировать процесс проектирования и сократить непроизводительные затраты.

Андрей Колосовский, генеральный директор «Новгородского ГИАП», отметил: «Стадию проектирования в BIM мы рассматриваем исключительно в разрезе жизненного цикла объекта. В основе BIM лежит объектно-ориентированное проектирование. Это значит, что данные об архитектурно–планировочных, конструктивных, экономических, технологических, эксплуатационных характеристиках объекта объединены в едином информационном поле, связаны между собой и взаимозависимы. Использование "живой" модели объектов позволит эффективно организовывать, управлять и оперативно принимать обоснованные управленческие решения в ключевых точках реализации проектов».

Олег Харченко, директор по продажам промышленных решений Bentley Systems, отметил: «Анализ международного опыта применения BIM-технологий в строительстве показал, что использование информационного моделирования способствует росту прибыли и повышению производительности, снижению затрат и общей стоимости проекта. Все это позволяет значительно повысить экономическую эффективность как на уровне отдельно взятых инвестиционно-строительных проектов, так и на уровне организации в целом».

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