«Техносерв Cloud» перенес в свое облако часть инфраструктуры «Иннодрайва»

Облачный провайдер «Техносерв Cloud» объявил о сотрудничестве с поставщиком высокотехнологичных решений компанией «Иннодрайв».

«Иннодрайв» занимается поставкой приводных компонентов и разработкой программных решений в области виртуальной и дополненной реальности.

В рамках сотрудничества «Иннодрайв» разместил часть своих данных в облачном хранилище, полностью поддерживающем протокол доступа S3 API. Благодаря использованию облака «Техносерв Cloud» клиент сможет масштабировать ресурсы, оптимизировать бизнес-процессы в организации и обеспечить отказоустойчивость собственных ИТ-систем. Услуга подходит для хранения резервных копий, записей систем видеонаблюдения, архивов, медиа-контента, а также организации хранилища систем документооборота компании. Она позволяет переносить данные из любых приложений через шлюз с использованием сетевых протоколов NFS, CIFS (SMB) и FTP. Облачное хранилище имеет высокий уровень безопасности: обеспечено шифрование при передаче и хранении данных, применяется тонкая настройка прав доступа и логирование всех операций с файлами. Также специалисты облачного провайдера осуществляют регулярный мониторинг систем на предмет утечек и вредоносных вмешательств.

«Мы рады приветствовать в облаке "Техносерв Cloud" нового клиента – "Иннодрайв". Одна из наших бизнес-задач заключается в поддержке заказчиков и предоставлении им качественного сервиса. Используя облачное хранилище "Техносерв Cloud", "Иннодрайв" имеет постоянный доступ к информации и данным из любой точки в режиме 24/7. Надежность хранения составляет 99,999999, что в 100 раз выше доступной при классической системе хранения с RAID-6. Оплата осуществляется по модели Pay as you go, то есть исключительно за использованные ресурсы, что также выгодно для всех наших клиентов», – отметил Михаил Блинов, руководитель компании «Техносерв Cloud».