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«Лаборатория Касперского» и «Ред софт» подтвердили совместимость новых версий ПО

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

«Лаборатория Касперского» и «Ред софт» в рамках соглашения о технологическом сотрудничестве провели тестирование на совместимость своих продуктов. Результаты испытаний подтвердили корректную работу программного обеспечения Kaspersky Endpoint Security 11 для Linux на операционной системе РЕД ОС версии 7.2 (производства «Ред софт»).

Kaspersky Endpoint Security 11 для Linux обеспечивает многоуровневую защиту серверов и рабочих станций, управляемых операционными системами на основе Linux, от вредоносных программ.

Передовые технологии в составе Kaspersky Endpoint Security 11 для Linux позволяют избежать избыточной проверки и обеспечить защиту ценных данных и бизнес-приложений; обнаружить и заблокировать новейшие угрозы; добиться оптимального уровня безопасности при минимальном влиянии на работу других приложений и общую производительность системы.

РЕД ОС – многопользовательская, многозадачная операционная система общего назначения для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт обладает сертификатом ФСТЭК России (№4060 от 12.01.2019), что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. РЕД ОС зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№3751).

«Мы в «Лаборатории Касперского» всегда думаем о том, насколько наши продукты удобны в плане внедрения, настройки и применения, а также ценим партнёрские взаимоотношения с другими производителями ПО. Вопрос интеграции защитных решений критически важен и должен решаться оперативно, именно поэтому мы регулярно проводим тестирования на совместимость продуктов с нашими партнёрами. Мы рады, что Kaspersky Endpoint Security 11 для Linux гарантированно может использоваться на базе РЕД ОС», – сказал Евгений Бударин, руководитель отдела предпродажной поддержки «Лаборатории Касперского».

««Ред софт» активно развивает партнёрскую сеть. Технологическая совместимость наших продуктов и продуктов партнёров критически важна при построении комплексных импортонезависимых решений. Например, совместимость РЕД ОС и Kaspersky Endpoint Security 11 для Linux предлагает клиентам полный спектр решений для защиты персональных данных в среде российской операционной системы», – сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт».

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