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«Инфинитум» защитил ИТ-инфраструктуру с помощью «Серчинформ SIEM»

Безопасность Техническая защита Интеграция Внедрения

«Инфинитум» внедрил SIEM-систему «Серчинформ» для укрепления информационной безопасности внутренних процессов. «Серчинформ SIEM» позволит в реальном времени отслеживать все события в ИТ-инфраструктуре компании, потенциально представляющие угрозу: сбои оборудования и ПО, вирусные заражения, попытки неправомерного доступа, подозрительные действия пользователей и т.п.

«Постоянно растущее число киберпреступлений в финансовой сфере заставляет непрерывно повышать уровень безопасности. Регулятор в лице Банка России установил специальные требования к защите информации для некредитных организаций (Положение N 684-п «Об установлении обязательных для некредитных финансовых организаций требований к обеспечению защиты информации при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков в целях противодействия осуществлению незаконных финансовых операций»). Одной из составляющих комплексного подхода к повышению уровня кибербезопасности является использование систем класса SIEM, обеспечивающих сбор и анализ информации из различных источников (DLP, IDS, антивирусы, межсетевые экраны и т.д.) и дальнейшее выявление отклонений от заданных норм. Мы искали решение, которое позволило бы не только выполнить нормативы, но и качественно защитить компанию», – сказал Александр Брагин, руководитель направления безопасности в компании «Специализированный депозитарий «Инфинитум».

В течение 2019 г. специалисты компании «Инфинитум» протестировали SIEM-системы разных производителей. Ключевыми критериями выбора стали возможности импортозамещения, сертификация продукта в органах надзора, обоснованность цены и оперативные возможности. «Серчинформ SIEM» лучше других показала себя на практике и максимально соответствует критериям отбора, подчеркнул Александр Брагин.

Главная задача, которую «Инфинитум» ставит перед SIEM – предупреждение инцидентов и критичных ситуаций. В решении «Серчинформа» заказчик отметил наличие инструментов инцидент-менеджмента для раннего выявления предпосылок развития негативных сценариев, снижения вероятности выхода из строя элементов ИТ-инфраструктуры, высоко оценил возможности системы по анализу событий в разных точках инфраструктуры для качественного расследования инцидентов ИБ.

«Скорость и качество обработки данных, поступающих от сотен программ и устройств – двойной приоритет для заказчиков в нынешний непростой период, когда привычный ритм и формат работы изменились. При переходе на "удаленку" появляются новые угрозы и требуют немедленной реакции. Поэтому нужно, чтобы SIEM была готова к эксплуатации и высоким нагрузкам сразу после развертывания. Наша система работает фактически «из коробки», а задать новые правила поиска и анализа инцидентов можно в два клика без специальных навыков. Когда систему использовать просто, защита точно не будет формальной – опыт "Инфинитума" это подтверждает», – сказал Алексей Парфентьев, руководитель отдела аналитики «Серчинформа».

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