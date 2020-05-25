Х5 и Альфа-банк запустили робота-контролера оплат

X5 Retail Group, российская мультиформатная розничная компания, управляющая торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», внедрила робота, который в режиме 24/7 следит за поступлениями оплат от контрагентов и дает сигнал об отгрузке товаров. Решение был создано разработчиками Альфа-банка по запросу Х5 за два месяца, оно позволяет существенно ускорить операции компании.

Робот анализирует поступления на расчетные счета компаний группы по заданным параметрам. Данные поступают в подразделение ВЭД и, для контроля, в казначейство. Специалисты на стороне X5 оперативно получают нужную им информацию, что позволяет принимать решения об отгрузке товара автоматически и в круглосуточном режиме, в том числе в выходные и праздники.

Внедрение технологии, как отмечают в X5, повышает эффективность сотрудников и в разы ускоряет процессы работы в целом. До создания программы большое количество входящих позиций и расчетных счетов компании в поисках зачислений просматривались в «ручном» режиме. Данная разработка позволит в режиме онлайн подтверждать информацию о платеже и ускорять товарооборот.

«В наших планах по цифровизации компании важная роль отведена автоматизации работы финансов и оптимизации процессов с помощью роботов. Я благодарю коллег из Альфа-банка, которые в минимальные сроки помогли реализовать проект с максимальной эффективностью. Данная технология сделает рутинные процессы внутридневных сверок более четким и высокотехнологичным процессом, а сотрудники смогут переключиться на более стратегические задачи. Мы планируем дальнейшее развитие проектов роботизации в финансах как с помощью внутренних разработок Х5, так и решений банков-партнеров», — сказала главный финансовый директор X5 Retail Group Светлана Демяшкевич.

С конца 2018 г. в Х5 последовательно реализуется проект цифровой трансформации, основой которого является автоматизация процессов как в подразделениях управляющей компании, так и торговых сетях. В рамках проекта решается задача по анализу и оцифровыванию тех «аналоговых» процессов, где роботизация может за короткий срок принести максимальный экономический эффект, вплоть до их полной автоматизации на следующих, более масштабных этапах. Роботизация помогает сократить трудозатраты и повысить производительность труда. На основе системного анализа рутинных процессов в Х5 были сформированы реестры для запуска роботов и уникальная методология скрининга.