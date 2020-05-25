Группа «Борлас» и «Рассвет» внедрили систему «Борлас АгроСистема»

Группа «Борлас» и «Рассвет» сообщили о завершении внедрения автоматизированной системы агроуправления «Борлас АгроСистема». Решение позволит повысить эффективность землепользования, автоматизировать планирование и контроль процессов выращивания сельскохозяйственных культур, обеспечить выполнение заданных технологических производственных процессов и информационную поддержку принятия управленческих решений на всех уровнях. Система построена на базе специализированного программного комплекса Oracle JD Edwards и собственных разработок группы «Борлас».

Разработанная и внедренная группой «Борлас» система представляет собой комплекс бизнес-приложений для управления производством в режиме реального времени на любом из этапов полного производственного цикла в среднем и крупном агрохолдинге - от оптимизации земельных ресурсов, предпосевного планирования, выращивания и сбора урожая с/х культур (растениеводства) до его переработки и реализации.

Среди основных целей решения «Борлас АгроСистема»: переход к управлению каждым полем, реализация принципов «точного земледелия», сокращение сроков принятия управленческих решений и повышение качества за счет предоставления оперативной и достоверной информации, наладка автоматизированного контроля над технологией выращивания, повышение эффективности землепользования, работы сельхозтехники, использования удобрений за счет более точного планирования, сокращение трудозатрат на подготовку производственных документов и отчетов, использование всех информационных систем холдинга в едином информационном пространстве.

Елена Бутова, руководитель центра агрокомпетенций «Борлас» отметила: «Мы участвовали в проекте на всем его протяжении, начиная со стадии разработки технического задания. Специалисты компании «Рассвет» обратились к нам, чтобы мы помогли формализовать и структурировать методические материалы, которые легли в основу будущей системы. Мы тщательно изучили каждый производственный процесс, который имеет место в растениеводстве, соотнесли с базовым функционалом нашего решения и доработали его под требования заказчика (всего свыше 80 доработок). В настоящее время функциональные возможности «АгроСистемы» поддерживают производственные процессы в течение всего сельскохозяйственного года – от планирования будущего сезона до уборки урожая и анализа результатов».

Дмитрий Дубовиков, главный агроном «Рассвета», сказал: «В сложной обстановке, сложившейся в этом году, особенно важно максимально использовать автоматизированные системы управления производством. Внедрив «Борлас АгроСистема», мы получили мощный инструмент управления и контроля. Сезон этого года – планирования и сев, мониторинг полей агрономами, сбор урожая и его анализ, мы будем проводить уже с полномасштабной поддержкой системы на каждом шаге. Планируем тиражировать решение в те подразделения, которые не были задействованы в проекте. По мере внедрения в компании различных инструментов точного земледелия совместно с Группой «Борлас» будем расширять аналитические возможности «АгроСистемы» и повышать степень автоматизации отдельных операций».

Автоматизированная система агроуправления «Борлас АгроУправление» получила свидетельство о государственной регистрации программ для ЭВМ, была презентована коллегам из агросектора руководителями совместной рабочей группы на международной отраслевой конференции. «Борлас АгроСистема» удостоена золотой медали Министерства сельского хозяйства РФ в рамках конкурсной программы XXI агропромышленной выставки «Золотая осень — 2019».