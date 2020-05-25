Новое в СХД
Какие уроки были извлечены финансовыми компаниями на пути к цифровому лидерству
Бизнес
Цифровой бухгалтер: как крупной компании перейти на облачную ERP в России
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

ФАС России перенесла данные и ИТ-системы в виртуальную сеть «Билайн бизнес»

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

«Билайн бизнес» стал провайдером единой виртуальной частной сети (IP VPN) представительств Федеральной антимонопольной службы на всей территории России. Отделения ФАС России уже перенесли критически важные для работы системы и данные в защищенную корпоративную сеть оператора.

«Билайн» предоставил Федеральной антимонопольной службе России виртуальную сеть с увеличенной скоростью передачи данных и резервированием каналов связи для непрерывности работы заказчика. Резервирование на случай атак или критических нагрузок действует на 69 каналах передачи данных сети. Оператор также предоставил ФАС России систему мониторинга всех каналов связи данной IP VPN.

Компания заключила контракт по результатам закупки в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», который предполагает сотрудничество на два года. С начала действия контракта в защищенную сеть перенесены данные 84 территориальных Управлений ФАС России, при этом полностью обеспечены анонимность, сохранность данных и отказоустойчивость нагруженных ИТ-систем для всех представительств Федеральной антимонопольной службы России.

Александр Шведов, директор по взаимодействию с государственными заказчиками «Вымпелкома», сказал: «Мы понимаем, насколько важно оказывать качественные цифровые сервисы для государственных институтов, чтобы обеспечивать их стабильную работу в динамичного меняющихся условиях. При этом мы понимаем всю важность всплывающего в связи с диджитализацией государства вопроса о защите данных органов власти. Именно решения по использованию передовых технологий в защите данных государственных служб, такие, как виртуальные частные сети с системами мониторинга и защищенными каналами передачи данных, помогут перейти на эффективный обмен данными без рисков утечки важной информации. Мы рады предоставить свою технологическую экспертизу именно Федеральной антимонопольной службе России, потому что, будучи представителями крупного российского бизнеса, осознаем важность работы по поддержке конкуренции и здорового развития предпринимательства в стране».



Другие материалы рубрики

Правительство не захотело обнулять НДС для российской радиоэлектроники

Почему проблему безопасности интернета вещей оказалось так трудно решить?

МВД понадобились тысячи ноутбуков. «Эльбрусы» и «Байкалы» допущены

Завершается прием заявок на онлайн-конференцию CNews «Телемедицина: каким будет здравоохранение после COVID-19» 26 мая

Андрей Фаерштейн, ИТ-директор «Русала», в интервью CNews — о смене ИТ-приоритетов из-за «удаленки»

Пандемия обрушила мировой рынок принтеров

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие беговые дорожки до 30 000 рублей: выбор ZOOM

Как продлить жизнь стиральной машине: советы ZOOM

Обзор смартфона Samsung Galaxy A41: герой посткарантина

Обзор беспроводной системы видеонаблюдения IMOU Cell Pro KIT

Показать еще

Наука

Квантовый радар превосходит свои классические аналоги

Разработан новый способ производства транзисторов атомного масштаба

Zoom-истощение — новый бич современности

Суперманевренный дрон копирует комара
Показать еще
Технология месяца

Почему российские компании переходят на новую Exadata X8M

Алексей Курочка

директор Oracle Systems в России и СНГ

Экспертиза: как защитить корпоративные данные во время пандемии Экспертиза: в чем роботы могут заменить людей в банках