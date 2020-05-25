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Crayon и «Яндекс.Облако» помогут российским вузам сократить до 90% затрат на оборудование

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

Crayon получила статус сертифицированного партнера-интегратора платформы «Яндекс.Облако».  Одним из основных направлений развития партнерства станет совместная разработка платформ дистанционного обучения на базе технологии Crayon Online Room (COR) и графических процессоров Nvidia (GPU).

COR позволяет пользователям получить дистанционный доступ к приложениям без необходимости их установки или расширения ИТ-инфраструктуры. Решение поддерживает бесперебойную потоковую передачу любого программного обеспечения, позволяя запускать необходимые программы через браузер на любом удобном устройстве.

Адаптация решения под технологии «Яндекс.Облака» позволит российским вузам и НИИ получать доступ к высокопроизводительным мощностям удаленно на любом устройстве, тем самым сокращая до 90% затрат на закупку дорогостоящего оборудования, эксплуатацию инфраструктуры и, за счет переноса приложений и баз данных в облако, на аренду интернет-каналов.

Раньше техническим вузам приходилось закупать множество лицензий ПО с высокими требованиями к производительности, например, AutoCAD, Matlab или специализированные программы для ML-проектов, и инвестировать в наращивание вычислительных мощностей для его воспроизведения. Благодаря совместному решению Crayon и «Яндекс.Облака» студенты и работники НИИ смогут получить дистанционный доступ к полному функционалу приложений с личного устройства, без необходимости покупать мощное оборудование.

Вузы, которые желают воспользоваться возможностями дистанционного доступа к высокопроизводительным вычислениям, могут бесплатно ознакомиться с пробной версией Crayon COR.

Решения «Яндекс.Облака» теперь доступны на provision-платформе Crayon Cloud-iQ, в которой российские и международные пользователи размещают заказы на покупку и продление лицензий. Глобальные заказчики, заинтересованные в российском рынке, теперь смогут размещать данные в надежных ЦОД, сертифицированных под ФЗ 152, и автоматически обновлять подписку на облачные сервисы провайдера через привычный интерфейс Cloud-iQ. Кроме того, расширенная техническая поддержка от инженеров «Яндекс.Облака» теперь доступна в глобальном сервисе Crayon Support Program.

«Современный бизнес нуждается в гибкой ИТ-инфраструктуре, способной оперативно подстраиваться под новые вызовы. Наша экспертиза в сфере облачных технологий и искусственного интеллекта и доступ ко всем необходимым сервисам в рамках единой платформы Яндекс.Облако обеспечат клиентам бесшовный переход к инновационным решениям и эффективным бизнес-процессам», - отметил Вадим Юн, генеральный директор Crayon в России.

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