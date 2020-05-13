«Магнит» создал корпоративную систему управления мобильными устройствами

Специалисты офиса «Магнит ИТ лаб», открытого на территории инновационного города «Иннополис» в Татарстане, разработали собственное решение, корпоративную систему управления мобильными устройствами. Система EMM Mmobile позволит удаленно обслуживать парк мобильных устройств в магазинах и офисах и в дальнейшем оптимизировать затраты компании на закупку стороннего софта и эксплуатацию оборудования.

За счет собственного решения IT-специалисты смогут оперативно обновлять программное обеспечение (ПО) для покупательских прайс-чеккеров и терминалов сбора данных (ТСД). Теперь IT-сотрудникам не нужно будет выезжать в торговые точки или распределительные центры для того, чтобы настроить ПО оборудования. Специалисты будут дистанционно обновлять интерфейс, в режиме «онлайн» отслеживать действия работников, дополнять при необходимости функционал устройств и в целом усиливать защиту коммерческой информации. Таким образом, инструмент позволит существенно повысить скорость выполнения задач и уровень сервиса на объектах компании. Ранее на обновление ПО уходило много времени: в зависимости от конкретной географии сотрудники в регионе объезжали магазины и распределительные центры и устанавливали актуальный софт. С внедрением системы процесс может занимать всего один рабочий день.

Планируется, что в 2020 году EMM-система будет внедрена почти на 70 тысяч единиц оборудования, все они работают на базе операционной системы Android. Это станет первым этапом масштабного запуска собственного решения по управлению мобильными устройствами. С терминалами сбора данных работают все сотрудники торговых залов магазинов и распределительных центров розничной сети, ТСД являются одним из ключевых инструментов для определения остатков товаров на складах и в магазинах, осуществления грамотной выкладки продукции, сверки стоимости, печати ценников. В настоящее время у «Магнита» насчитывается более 20 тысяч торговых точек и 38 логистических комплексов.

На втором этапе, который ориентировочно завершится в начале 2021 года, специалисты будут работать над расширением полезных опций системы, чтобы интегрировать новые клиентские сервисы, в том числе на корпоративные планшеты. Так, например, планируется внедрение решений, связанных с трансляцией видеоконтента на прайс-чекерах и возможностями обратной связи для покупателей, запуском новых приложений для сотрудников и другие. В планах компании — использовать ПО не только для внутренних нужд, но и реализовывать для других участников рынка.

«Автоматизация и оптимизация работы, повышение уровня сервиса в магазинах неразрывно связаны с использованием новых технологий и решений. Мы ежегодно увеличиваем количество устройств, помогающих сотрудникам облегчать рутинные процессы. Собственная EMM-система позволяет получить уникальные преимущества по сравнению с существующими решениями на рынке как в части стоимости разработки, сопровождения, синхронизации с нашей IT-инфраструктурой, так и в части функциональных возможностей», — сказал член правления, директор по информационным технологиям и защите информации розничной сети «Магнит» Евгений Мельников.

Розничная сеть стала резидентом особой экономической зоны «Иннополис» в марте 2019 года. Для работы офиса была создана компания «Магнит ИТ Лаб». Партнерство «Магнит» и «Иннополиса» призвано укрепить IT-направление сети, позволить в перспективе реализовать другие digital-проекты, направленные на повышение эффективности бизнеса, привлечь профильных экспертов рынка, получить доступ к уникальным стартапам.