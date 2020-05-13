«Элефус» перевела работу администрации городского округа Истра в частное облако

«Элефус» внедрила в администрации Истры ИТ-комплекс для организации виртуальной рабочей среды на основе ПО «МойОфис Частное облако». Часть сотрудников администрации в настоящее время работает удаленно. Нужные офисные приложения и данные доступны в частном облаке, что обеспечивает высокие стандарты информационной безопасности. В перспективе такая ИТ-модель позволит администрации сократить расходы на обслуживание и развитие ИТ.

Изначально в администрации использовалось офисное ПО зарубежной разработки. Постановление Правительства РФ №1236 диктует государственным органам применение отечественных программных продуктов, включенных в Единый реестр российских программ. Администрацией было выбрано ПО «МойОфис Частное облако», поскольку оно позволяет перейти на более прогрессивную облачную модель. Внедрение доверено «Элефус»: компания имеет опыт работы с госучреждениями и значимую для заказчика экспертизу в области информационной безопасности.

Сегодня в администрации Истры сотрудники используют необходимый функционал офисных приложений из облака. Пользователи работают с текстами, таблицами, презентациями, управляют почтой, календарем и контактами. При этом сотрудникам доступен формат совместной работы в реальном времени. Приложения доступны с мобильных устройств на разных ОС. Все данные хранятся в частном облаке, и скачивания пользователями можно отследить. Кроме того, использование частного облака позволяет ИТ-команде контролировать все аспекты, связанные с соблюдением стандартов ИБ организации. Администраторы назначают и удаляют пользователей, выделяют им права доступа, а также устанавливают квоты для хранения файлов.

В настоящее время по итогам пилотного проекта 75 сотрудников работают в частном облаке. В перспективе в нем будет организована работа всей администрации и подведомственных ей учреждений. Число пользователей, таким образом, вырастет до почти 500 человек.

«В нашей организации довольно строгие требования информационной безопасности. Мы получили такую информационную среду, в которой риски потери данных минимизированы. Теперь даже мессенджер, используемый нашими сотрудниками, включен в защищенный контур. Понимание на глубинном уровне всех нюансов ИБ и экспертиза команды “Элефус” вселяли уверенность в успехе проекта еще на его старте. И наши ожидания оправдались»,— сказал Александр Гринев, начальник управления ИТ и аналитики администрации городского округа Истра.

«Облачные технологии привлекают возможностью гибко использовать ресурсы приложений, удобством для пользователей и способностью оптимизировать затраты на ИТ. В то же время они всегда вызывают некоторые опасения — а как же безопасность? Проект в администрации Истры доказывает, что использование облака может отвечать довольно жестким стандартам защиты информации», — отметил Павел Кириллов, генеральный директор компании «Элефус».