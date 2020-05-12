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Запущен блокчейн-стартап по цифровой верификации статуса человека на COVID-19

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

Международная торговая палата и International SOS запустили приложение для цифровой верификации статуса по COVID-19. Приложение ICC AOKpass является совместным проектом Международной торговой палаты (ICC) и компании по предоставлению услуг медицинской безопасности и безопасности в поездках International SOS, а также сингапурских AOKpass и Perlin.

Приложение ICC AOKpass предоставляет возможность достоверного распознавания статуса человека по COVID-19 и позволяет работникам и компаниям более безопасно и быстро возобновить коммерческую деятельность в условиях пандемии COVID-19.

Генеральный секретарь ICC Russia Татьяна Монэгэн сказала, что ICC AOKpass будет использовать технологию блокчейн, чтобы обеспечить полный контроль пользователя за распространением своих медицинских данных по COVID-19, хранящихся на устройстве пользователя. В частности, речь идет об иммунитете к вирусу после перенесенного заболевания.

Сертификаты на физическом носителе, выпущенные медицинскими специалистами, которые не содержат конфиденциальных медицинских данных, оцифровываются, авторизуются и затем становятся доступными для эффективной верификации работодателями, государственными органами или любыми иными третьими сторонами без передачи персональной информации. Для решения вопросов, связанных с конфиденциальностью, данные, поступающие в ICC AOKpass, всегда локализуются в самом приложении пользователя и не зависят от централизованных записей или внешних систем.

Учитывая, что ICC разрабатывает стандарты, лежащие в основе ICC AOKpass, продукт может быть признан во всех юрисдикциях. ICC AOKpass также можно адаптировать под конкретные потребности различных компаний и стран, поскольку развитие технологии происходит в соответствии с текущей разработкой методов серологического тестирования COVID-19 и лучшими мировыми практиками. ICC AOKpass также позволит проверять другие принадлежащие людям записи по иммунизации и соблюдению медицинских стандартов.

После полного развертывания пользователи смогут скачать приложение ICC AOKpass на свои мобильные устройства и использовать их для безопасного хранения авторизованной цифровой копии своего сертификата статуса по COVID-19, предоставленного медицинским специалистом.

Запуск ICC AOKpass происходит в то время, когда многие правительства и предприятия ищут способы, позволяющие людям с иммунитетом и низким уровнем риска заражения более безопасно вернуться на рабочие места в соответствии со своим COVID-19 статусом. Это создает явную потребность в надежной и стандартизированной глобальной системе для обмена такой информацией конфиденциальным и верифицируемым способом.

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