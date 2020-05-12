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Publicis Groupe Russia переводит аналитику в «Яндекс.Облако»

Интернет Интернет-реклама Интеграция Инфраструктура Маркет
, Текст: Владимир Бахур

Publicis Groupe Russia заключила договор с «Яндекс.Облаком» на предоставление облачной инфраструктуры для создания платформы для анализа данных и моделирования рекламных кампаний. Для повышения эффективности рекламы кампаний своих клиентов Publicis Groupe Russia создает в облаке собственные продукты с применением технологий компьютерного зрения, обработки естественного языка, анализа временных рядов и других направлений машинного обучения. Такой подход позволяет увеличивать скорость и точность принятия бизнес-решений в области маркетинговых коммуникаций: при планировании бюджета, создании «цепляющего» баннера, выборе лучшего слота для ТВ-размещения.

Publicis Groupe Russia объединяет 17 медийных, креативных, диджитал и специализированных агентств и входит в топ-3 крупнейших медиа-холдингов по объему медиа-закупок. Для разработки кампании одного клиента анализируются тысячи рекламных роликов, десятки тысяч баннеров, сотни тысяч транзакций и миллионы комментариев в социальных сетях.

Для надежного хранения и обработки такого объема информации Publicis Groupe Russia выбрала облачные сервисы платформы «Яндекс.Облака». Виртуальные машины позволяют моментально создавать и настраивать рабочую среду для специалистов по работе с данными, а также использовать ровно тот объем вычислительных мощностей, который необходим для решения задачи конкретного заказчика. Управляемые базы данных дают возможность не отвлекать штатных специалистов на обслуживание и настройку. Также важным критерием выбора стало соответствие платформы «Яндекс.Облако» международным стандартам безопасности и защиты информации ISO/IEC для облачных провайдеров.

«Растущий спрос на применение дата-подходов в рекламных решениях требует новых инструментов для работы с запросами клиентов и для обработки внутренних задач. Подобная инвестиция в расширение нашей дата-платформы не только откроет для Publicis Groupe Russia доступ к актуальным технологиям, но и сократит время на реализацию высокотехнологичных проектов на 30%», — отметил Александр Савин, директор по развитию Publicis Groupe Russia.

«Мы видим рост спроса на платформу Яндекс.Облако со стороны компаний, чей бизнес невозможен без анализа и обработки больших данных — например, ритейл и, конечно, реклама. Такие компании делают выбор на основе технологических возможностей, которое дает облако помимо существенной экономии на инфраструктуре. Используя весь инструментарий платформы, Publicis Groupe Russia высвобождает столь ценные ресурсы для развития собственных технологичных продуктов в области маркетинговых коммуникаций», — сказал Олег Коверзнев, директор по развитию бизнеса «Яндекс.Облака».

«Анализ данных является ключевой составляющей современного маркетинга, поэтому экспертиза в области Data Science — наш важный актив, который мы активно поддерживаем и развиваем. Благодаря Яндекс.Облаку мы можем собирать и анализировать данные быстрее и качественнее, повышая как уровень сервиса для наших клиентов, так и эффективность проводимых кампаний», — сказал Михаил Степнов, руководитель вертикали Advanced Analytics Publicis Groupe Russia.



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