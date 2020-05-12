Платформа Mail.ru Cloud Solutions масштабирует систему оцифровки документов Beorg Smart Vision

«Биорг» перенесла свои сервисы по распознаванию сложных объектов и данных, включая рукописный текст на облачную платформу Mail.ru Cloud Solutions (MCS). Платформа обеспечит конфиденциальность, скорость обработки и передачи информации, а также возможность быстрого масштабирования сервисов Beorg Smart Vision.

Ключевая разработка «Биорг», решение Beorg Smart Vision, является интеллектуальной системой, которая позволяет обрабатывать различные объекты и данные с особой точностью благодаря методу двойной обработки (нейронные сети плюс краудсорсинговый сервис с 55 0000 операторов). В ядро системы заложены проприетарные алгоритмы и нестандартные ансамбли специализированных нейросетей, архитектура Faster-RCNN глубокого обучения. Это позволяет автоматически строить сложнейшие модели, учитывающие самые тонкие нюансы входящей информации с минимальным участием операторов. Отсюда ее отличительные преимущества: высокая скорость (от 2 секунд на документ) и качестве распознавания на уровне 99%. Например, только за 2019 год сервис обработал более 30 млн файлов.

Для работы с большим объемом чувствительных данных компании требовалось надежное и безопасное файловое хранилище, расположенное на территории РФ. Среди главных требований «Биорг» обозначил высокую скорость обработки информации, стабильность и надежность системы, а также удобство при работе с сервисами. Beorg Smart Vision оцифровывает до 6000 документов в час, в том числе распознает нестандартные и низкокачественные изображения.

Облачная платформа Mail.ru Cloud Solutions аттестована в соответствии с 152-ФЗ и гарантирует конфиденциальность в хранении и обработке личных данных граждан, оцифрованных с помощью Beorg Smart Vision. В рамках сотрудничества с MCS «Биорг» будет использовать облачное хранилище S3, что обеспечит точность оцифровки, деперсонализацию данных, а также высокую скорость обработки и передачи информации в процессе ее перевода в цифровой формат. Поддержка S3-совместимого API упрощает интеграцию с приложением Beorg Smart Vision и передачу файлов любого формата – процесс автоматизирован и не требует дополнительной конвертации. Кроме того, облачная инфраструктура позволит легко масштабировать мощности при резком увеличении объема обрабатываемых данных или при подключении множества новых операторов к краудсорсинговому сервису. Это важное преимущество решения, так как «Биорг» реализует проекты по всей России: от Москвы до Сахалина.

«Решения MCS позволяют легко развернуть инфраструктуру заказчика в облаке и интегрировать приложения для стабильной работы. Мы рады, что «Биорг» доверяет нам свои сервисы, и готовы обеспечить высокую скорость и точность их работы», – сказал Илья Летунов, руководитель Mail.ru Cloud Solutions.

Директор по продажам и развитию «Биорг» Александр Коробов отметил: «Наш бизнес активно развивается, а география и масштабы проектов заставляют с особой тщательностью относиться к выбору технологических продуктов для своих сервисов. Например, мощности облака должны обеспечить обработку и распознавание более 3 млн данных наших заказчиков ежемесячно – это более 100 млн полей, к которым в режиме онлайн обращается более 50 000 операторов. Мы держим нагрузку до 100 обращений на изменение в платформе секунду. Размещая критически важные для нас и наших заказчиков данные в облачном хранилище S3 мы полностью уверены в реализации этих задач и выполнении даже самых непростых SLA».