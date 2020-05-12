Новое в СХД
Какие уроки были извлечены финансовыми компаниями на пути к цифровому лидерству
Интеграция
Виктория Лубнина, «Азбука вкуса»: Мы верим в тотальную автоматизацию бухгалтерского и налогового учета
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

«НТС» вкладывается в разработчиков «зрения» для умных дорог

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

Концерн «Национальные телематические системы» стал партнером всероссийского онлайн-хакатона «Интеллектуальные транспортные системы и элементы ситуационных центров», который пройдет при поддержке Правительства Республики Татарстан. Также руководитель концерна «НТС» Алексей Нащекин учредил специальную номинацию, победа в которой дает право на участие в одном из международных проектов группы компаний. Соискатели номинации должны решить прикладные задачи, которые стоят перед разработчиками программ распознавания транспортных средств в видеопотоке. Если проект участников конкурса окажется перспективным и реализуемым в коммерческом продукте, то команда-победитель,помимо денежного приза, получит возможность стать частью «НТС», в том числе, реализовать свою разработку в международном проекте группы компаний.

Онлайн-хакатон «Интеллектуальные транспортные системы и элементы ситуационных центров» пройдет 23-30 мая. Это первое мероприятие марафона хакатонов DIGITAL SUPERHERO. Идеолог и учредитель проекта — ГБУ «Безопасность дорожного движения» РТ, координатор — Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ, организатор и партнер всей серии – группа компаний InnoSTage.

Директор ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов сказал: «Формат хакатонов позволяет создать уникальную среду для рождения новых идей и высокотехнологичных продуктов. Как известно, условия, когда есть какие-либо ограничения — в данном случае по времени — и соревновательный момент, наиболее благоприятны для творческой деятельности. Тот факт, что участвовать в конкурсе может программист из любой точки России, дает возможность выявить самые яркие таланты и открыть им дорогу для быстрого и полного развития их потенциала. Все участники, которые проявят себя, а не только победители, без сомнений, будут отмечены руководителями инновационных компаний-партнеров марафона. В будущем они смогут внести вклад в создание и развитие цифровых высокотехнологичных продуктов российского производства».

Постановкой задач для первого конкурса, посвященного Интеллектуальным транспортным системам (ИТС), занимаются ГБУ «Безопасность дорожного движения» РТ, партнеры хакатона —компания «Казань-Телематика» (входит в концерн НТС) и группа компаний InnoSTage.

Марсель Нигметзянов, генеральный директор «Казань-Телематика» (дочерняя компания концерна «НТС») сказал: «Наша компания в партнерстве с другими структурами концерна НТС развивает полигон интеллектуальных телематических систем для разработки и тестирования программно-аппаратных решений в транспортной телематике. В частности, в области беспилотного транспорта. Мы работаем над теми же задачами, над которыми бьются лучшие умы планеты. Интеллектуальные транспортные системы — наиболее перспективный подход к формированию цифровой транспортной инфраструктуры, которая в будущем станет основой для движения автономных машин. Кроме того, ИТС - это фундаментальная часть цифровой экономики России. Для развития проектов такого масштаба и сложности, нужны, в первую очередь, талантливые специалисты, которыми богата наша страна. Разработчики инновационных решений и дата-сайентисты – это тот кадровый актив, который мы непрерывно развиваем как в нашей компании, так и во всем концерне НТС. Всероссийский онлайн-хакатон — важный шаг в этом направлении».

Алексей Нащекин, глава НТС, отметил: «Глобальный рынок решений в области Интеллектуальных транспортных систем, по прогнозам аналитиков Grand View Research, достигнет более $51 миллиарда через пять лет. Мы верим, что у России есть огромный потенциал на этом рынке. Российские разработчики сильны в сфере создания продуктов на основе искусственного интеллекта, которые являются основой решений ИТС. Мы, как концерн НТС, и я лично, вкладываем много усилий в то, чтобы привлекать молодых профессионалов в наши международные проекты и развивать таланты в этой сфере».

Другие материалы рубрики

В 2020 г. рухнут все сегменты ИТ. Кроме облачных сервисов

«Компьюлинк» вернулся в пул ИТ-поставщиков ФНС после изгнания

ОНЛАЙН-конференция CNews «HR-технологии в новых условиях» состоится 26 мая

«Магнит» переманил из Lamoda команду ИТ-топ-менеджеров во главе с основателем компании

Онлайн-диалог «Как обеспечить непрерывность бизнеса в новой реальности» CNews и Oracle проведут 21 мая

Россиянам сократят число документов для получения госуслуг

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Как выбрать насос для дачи: советы ZOOM

Как отличить поддельные картриджи от оригинальных: советы ZOOM

10 бесплатных приложений для планирования: выбор ZOOM

Лучшие IPS телевизоры с диагональю 55 дюймов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новому реактивному двигателю не нужно топливо

Самозаживляющийся полимер восстановился без внешней помощи

Электропроводящие чернила делают любую поверхность интерактивной

Умный гидрогель для охлаждения смартфонов преобразует тепло в электричество
Показать еще
Технология месяца

Почему российские компании переходят на новую Exadata X8M

Алексей Курочка

директор Oracle Systems в России и СНГ

Тема месяца

Как подобрать ноутбук для удаленной работы в СМБ-сегменте

Многие организации меняют свой основной вид деятельности, уходя в онлайн

Экспертиза: как защитить корпоративные данные во время пандемии Как понять, что компании пора внедрять виртуальных роботов