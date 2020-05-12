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«Корус консалтинг» обновил платформу «Спутник ЕСМ»

Интеграция Бизнес-приложения Документооборот

«Корус консалтинг» выпустил обновление платформы «Спутник ЕСМ» для решения задач хранения и управления корпоративным контентом. Среди новых возможностей системы – мониторинг интеграционного взаимодействия, расширенная ролевая модель пользователей, обсуждение документов по аналогии с мессенджерами, мультиязычность и более удобный интерфейс.

В новой версии «Спутник ECM» доступен мониторинг интеграционного взаимодействия, который позволяет пользователям контролировать работу платформы с другими системами компании. ИТ-решение формирует журналы действий с различными критериями: период, типы события, интегрированные системы и прочее – и экспортирует их в виде файлов.

В платформе «Спутник ECM» расширена ролевая модель для управления жизненным циклом – теперь функция доступна не только администраторам, но и делопроизводителям. Методологи подразделений смогут вести процесс в рамках своих отделов, а методологи организации – для всех документов организации.

Пользователям ECM-системы становится доступен конструктор отчета по поручению, который помогает быстро сформировать документ из подчиненных отчетов и автоматически включить в него тексты, вложения и связанные документы.

Дополнительно расширены возможности обсуждений документов по аналогии с мессенджерами – добавлена функция использования различных файлов и ссылок на документы.

Механизм сравнения файлов теперь поддерживает экспорт результата сравнения в форматах DOCX и PDF с указанием даты и автора изменений.

Мобильный офис руководителя (iDocs) переведен на новый фреймворк, в результате чего решение теперь работает не только на платформе iOS, но и на Android и Windows.

В рамках программы продвижения платформы «Спутник ECM» на международных рынках добавлена поддержка английского и немецкого языков.

В новой версии платформы учтены предложения пользователей по организации интерфейса документов, поручений, отчетов, виз и справочников, ориентированные в первую очередь на удобство ввода и чтения информации.

На базе платформы «Спутник ECM» работают 900 юридических лиц и 38 тыс. пользователей. В системе хранится более 36 млн документов и 30 млн поручений, ежедневно создается и регистрируется до 50 тыс. документов. Партнерская сеть платформы насчитывает пять партнеров, недавно список пополнился компанией «Софтлоджистик».

Платформа «Спутник ЕСМ» полностью отвечает политике импортозамещения и реализована на свободном программном обеспечении. Она поддерживает все современные серверные и клиентские операционные системы от Windows до Astra Linux, совместима с СУБД Oracle и PostgreSQL, работает во всех современных браузерах.

«Спутник ЕСМ» поддерживает электронную подпись, в том числе квалифицированную, а также масштабируется на неограниченное количество пользователей при помощи технологий шардинга. Также платформа поддерживает работу в одной инсталляции неограниченного количества организаций (юридических лиц), филиалов с возможностью централизованного или распределенного администрирования и организации собственных изолированных контуров документооборота.

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