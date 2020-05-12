«Диасофт» представил на конференции CNews инструмент для real-time мониторинга бизнес-процессов

«Диасофт» в рамках онлайн-конференции CNews «Большие данные: цифровизация меняет подходы к аналитике», которая состоялась 28 апреля, провел первую презентацию нового инструмента для real-time мониторинга бизнес-процессов. «Диасофт» выступил партнером мероприятия.

Илья Петров и Николай Сырцев (департамент «Цифровые решения») впервые представили широкой аудитории продукт Business Sensor, разработанный для мониторинга и аналитики бизнес-процессов в режиме реального времени.

Илья Петров отметил: «Business Sensor способен решать задачи мониторинга бизнес-процессов и телеметрии на качественно новом уровне, с использованием технологий потоковой обработки данных, которые дала нам индустрия. В первую очередь, это технологии Google, Amazon, Linkedin, Netflix, ASF и других компаний. Именно для мониторинга и аналитики в режиме реального времени технологии потоковой обработки дают качественное преимущество по сравнению с классическими BI-системами».

В отличие от классических BI-систем подход, который реализован в Business Sensor, не требует предварительного накопления и подготовки данных. Эксплуатируются уже идущие в IT-системах организации потоки информации. Это и дает возможность осуществлять real-time мониторинг и аналитику с минимальной задержкой с момента возникновения информации до ее визуального представления и понимания пользователем. Кроме того, это упрощает и ускоряет внедрение мониторинга.

Business Sensor постоянно отслеживает ход бизнес-процессов и мгновенно информирует пользователя о бизнес-инцидентах и аномалиях, что позволяет менеджменту принимать предупреждающие меры. В своей основе система мониторинга – омниканальная, поэтому ее можно использовать в браузере или на мобильных устройствах. В свою очередь, на TV-панель в кабинете топ-менеджера можно вывести интерактивную географическую карту, которая даст наглядное представление о бизнес-процессах организации в масштабах всей страны.

«Система построена по принципу легковесного веб-приложения, в котором пользователь может настраивать дашборды и добавлять графики на них, управлять данными для отображения, – сказал Николай Сырцев. – Вы можете также задавать пороговые значения для отслеживаемых показателей – система будет выделять цветом зоны с отклонениями, чтобы сфокусировать на них внимание пользователя для детального изучения».

Продукт от «Диасофт» может быть использован и в качестве соревновательного инструмента для мотивации команд – достаточно задать или использовать готовые KPI для измерения эффективности сотрудника или команды и встроить «графики-спидометры», отображающие плановые и индивидуальные показатели в интерфейсы веб-приложений на рабочих местах сотрудников.

«Поскольку мы используем технологический стек, который уже зарекомендовал себя в масштабах социальных сетей, то и возможности по объему обрабатываемых данных мы связываем, в основном, с доступными мощностями инфраструктуры. В качестве брокера сообщений мы используем Kafka, хранилища – Hadoop, в качестве индекса – Elasticsearch. Это технологии, которые проявили себя на Big Data», – отметил Илья Петров.

Как отмечают эксперты «Диасофт», продукт Business Sensor можно использовать в организации любого масштаба и отрасли, так как он поставляется всем клиентам в одинаковом варианте.