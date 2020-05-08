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SAS и Software Group запустили платформу для борьбы с последствиями COVID-19 в Болгарии

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

SAS и Software Group объединили усилия для запуска интегрированной платформы COV.ID. Ее создание стало частью единого плана мер по сдерживанию пандемии, который реализует совет министров Болгарии.

Платформа объединяет данные из организаций, работающих с последствиями распространения новой коронавирусной инфекции: пограничной службы, Министерства внутренних дел, региональных инспекций здравоохранения, муниципалитетов, больниц и лабораторий. Система на базе SAS обрабатывает данные, помогает привести их к структурированному унифицированному формату и обеспечить к ним доступ в реальном времени авторизованным специализированным учреждениям.

Платформа интегрирована с системой SAS Visual Analytics, что обеспечивает интерактивную, многомерную визуализацию и автоматический анализ эпидемиологических данных, а также наглядные прогнозы о потенциальных последствиях пандемии. В дополнение к интерактивным геопространственным отчетам SAS Visual Analytics предоставляет эпидемиологические инсайты, которые помогают правительству в решении таких задач, как моделирование различных сценариев развития событий, оптимизация и распределение ресурсов (человеческих, материальных и финансовых), контроль и предотвращение распространения вируса, а также полный анализ процесса лечения заболевших COVID-19.

COV.ID уже интегрирован с ГИС-системой и мобильным приложением ViruSafe, которое разработано партнерскими ИТ-компаниями, а также с системами государственных учреждений, отвечающих за мониторинг и сокращение темпов распространения COVID-19. Управление проектом, информационная безопасность и управление данными осуществляются национальным интегратором АО «Информационные услуги», ключевым партнером государственных организаций в области ИКТ в Болгарии.

«Мы гордимся тем, что нам удается внести свой вклад в борьбу с пандемией. Такого рода системы не могут быть проектом одной организации. Чтобы добиться успеха, государственные власти, общественные организации и эксперты-эпидемиологи должны работать вместе», - сказал Джордж Робев, генеральный директор SAS Болгария.

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