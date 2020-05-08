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Чат-бот Atos улучшит взаимодействие русскоязычного бизнеса с SAP

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

Atos запустила собственную версию русскоязычного чат-бота с расширенным функционалом. Чат-бот включает решение Robotic Process Automation (RPA), которое позволяет сотрудникам компании использовать время, затрачиваемое ранее на рутинные операции, для более важных стратегических задач. Данный продукт отвечает острой потребности рынка в русскоязычном голосовом интерфейсе.

Решение построено на платформе SAP Conversation AI, а также оснащено инновационным для рынка голосовым интерфейсом, позволяющим осуществлять двусторонний обмен информацией на русском языке практически на любом устройстве, включая ПК, ноутбуки, планшеты, смартфоны, часы и т.д. Благодаря интеграции с SAP Fiori Launchpad (рабочее пространство пользователей), а также глубкой модификации интерфейса для соответствия Fiori-принципам, продукт будет особенно интересен компаниям стран СНГ, использующим стек технологий SAP. А наличие интеграции с SAP Intelligent Robotic Process Automation позволит избавиться от выполнения рутинных операций и сосредоточиться на принятии важных стратегических решений.

Концепт чат-бота как виртуального продукта, позволяющего взаимодействовать с SAP через практически любое устройство, впервые был представлен в составе демостенда

«Atos IoT Truck» на SAP Форуме 2019. В 2020 году будет проведена интеграция решения с Circuit и другими мессенджерами, также станет доступна поддержка телефонии для англоязычной аудитории.

Яна Шабанова, директор департамента бизнес-приложений и платформ Atos в России, отметила: «Мы планируем значительно расширить перечень поддерживаемых нашим чат-ботом форматов отображения данных. Также проведем интеграцию с мессенджерами и другими NLU-платформами, добавим возможность установки решения в качестве расширения для браузера Google Chrome».

Beta-версия решения для сотрудников Atos в России уже доступна в различных мессенджерах, голосовых помощниках Яндекс Алиса и Google Assistant, поддерживает возможность встраивания на web-ресурсы. Поиск HR-формуляров, корпоративных сайтов, аккаунтов в социальных сетях и инструкций, проведение опросов, новостные рассылки – решение уже включает в себя более 150 навыков, а детальная проработка концепции общения позволила сделать его более неформальным и адаптивным.

«Комплексный подход к развитию различных решений и стремление максимально адаптировать их под наши потребности позволяют не только повысить эффективность работы внутри компании, но и поддержать интеграцию технологий SAP в отечественный бизнес», — сказал Эдгарс Пузо, генеральный директор Atos в России и СНГ.

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