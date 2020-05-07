Новое в СХД
Какие уроки были извлечены финансовыми компаниями на пути к цифровому лидерству
Интеграция
Цифровой бухгалтер: как крупной компании перейти на облачную ERP в России
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

Подтверждена совместимость системы резервного копирования Rubackup и ОС «Лотос»

Интеграция Системное ПО

«Рубэкап» и «Энстрим» объявили об успешном тестировании своих продуктов – системы резервного копирования Rubackup и операционной системы «Лотос».

По результатам тестирования компании подписали сертификат совместимости своих продуктов и заключили соглашение о технологическом партнерстве. Совместное использование программных продуктов возможно в государственных информационных системах самого высокого уровня защиты.

Операционная система «Лотос» предназначена для развертывания в составе программно-аппаратного комплекса и представляет собой комплекс программ, обеспечивающий управление аппаратными средствами СВТ, организующая работу с файлами и выполнение прикладных программ, осуществляющая ввод и вывод данных. «Лотос» включена в Реестр отечественного программного обеспечения (№4695).

Rubackup – профессиональное программное решение резервного копирования, ориентированное на ИТ-инфраструктуру государственных и корпоративных заказчиков, которые переходят на российское программное обеспечение. Продукт предназначен для защиты информационных систем от потери данных вследствие отказа оборудования и человеческого фактора. «Рубэкап» подал заявку на включение в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№160971).

Другие материалы рубрики

Сотрудники Microsoft будут работать из дома до октября

«Дикси» меньше, чем за месяц запустила экспресс-доставку на платформе «1С»

Глава НКК и его «опальный» сын создали независимую ИТ-компанию с «уникальным российским продуктом»

Создано первое решение для МФЦ на «Эльбрусах», отечественной СУБД и российском Linux

Онлайн-диалог «Как обеспечить непрерывность бизнеса в новой реальности» CNews и Oracle проведут 21 мая

CNews выпустил первый рейтинг игроков российского рынка видеонаблюдения

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие смартфоны 2020 года: выбор ZOOM

Как ускорить Wi-Fi в условиях самоизоляции: 5 советов от ZOOM

Сушильные и стирально-сушильные машины: разрушаем мифы

Не только игры: какие приложения установить на смартфон ребенка

Показать еще

Наука

Самозаживляющийся полимер восстановился без внешней помощи

Электропроводящие чернила делают любую поверхность интерактивной

Умный гидрогель для охлаждения смартфонов преобразует тепло в электричество

Еще один шаг к успешному хранению данных в ДНК сделан
Показать еще
Тема месяца

Как подобрать ноутбук для удаленной работы в СМБ-сегменте

Многие организации меняют свой основной вид деятельности, уходя в онлайн

Решение месяца

Какие СХД выбирают компании со стремительно растущими объемами данных

Игорь Буланов

руководитель отдела инфраструктурных сервисов ABBYY

ABBYY
От ICQ к CRM: как цифровизируется спичечная промышленность Как понять, что компании пора внедрять виртуальных роботов