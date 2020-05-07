Подтверждена совместимость системы резервного копирования Rubackup и ОС «Лотос»

«Рубэкап» и «Энстрим» объявили об успешном тестировании своих продуктов – системы резервного копирования Rubackup и операционной системы «Лотос».

По результатам тестирования компании подписали сертификат совместимости своих продуктов и заключили соглашение о технологическом партнерстве. Совместное использование программных продуктов возможно в государственных информационных системах самого высокого уровня защиты.

Операционная система «Лотос» предназначена для развертывания в составе программно-аппаратного комплекса и представляет собой комплекс программ, обеспечивающий управление аппаратными средствами СВТ, организующая работу с файлами и выполнение прикладных программ, осуществляющая ввод и вывод данных. «Лотос» включена в Реестр отечественного программного обеспечения (№4695).

Rubackup – профессиональное программное решение резервного копирования, ориентированное на ИТ-инфраструктуру государственных и корпоративных заказчиков, которые переходят на российское программное обеспечение. Продукт предназначен для защиты информационных систем от потери данных вследствие отказа оборудования и человеческого фактора. «Рубэкап» подал заявку на включение в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№160971).