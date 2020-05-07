CSI разработала решение для централизованного учета маркированных товаров в торговой сети

CSI создала сервис Set Mark Centrum, который позволяет автоматизировать учет маркированного товара централизованно по всей торговой сети. Сервис из центрального офиса контролирует операции с марками онлайн во всех магазинах. Новая возможность особенно актуальна для торговли обувью, помарочный учет которой станет обязательным для всех с 1 июля.

В отличие от алкоголя, оборот которого нужно контролировать по КПП – фактически по магазинам, учет табака и обуви требуется вести по ИНН, то есть по всей сети в целом. Организовать централизованный учет для ритейлера – сложная задача. Необходимы значительные вложения (для распределенных сетей со сложной логистикой – сотни миллионов), больше людей и оборудования, а перемещение товаров становится медленнее и труднее. Set Mark Centrum автоматизирует этот процесс, позволяя ритейлеру отказаться от лишних трат и при этом надежно защищает от нарушений все магазины торговой сети.

Сервис блокирует операции с марками, не поставленными на учет юридического лица, не допускает повторную продажу товара с одной маркой и предотвращает возврат товара, купленного в другой торговой сети. Set Mark Centrum устанавливается в центральном офисе или в облачном дата-центре. Все кассы сети работают с единым решением – в магазинах не устанавливаются промежуточные сервисы или дополнительные сервера.

После подтверждения приемки список актуальных кодов маркировки загружается из товароучетной системы в Set Mark Centrum. Касса сразу после сканирования товара отправляет код маркировки на проверку в Set Mark Centrum – учет маркированной продукции по всем магазинам идет в режиме реального времени.

Руководитель направления решений по маркировке CSI Виктор Егоров сказал: «По нашему опыту, многие ритейлеры стараются отказаться от серверов в магазинах, максимально централизовать все процессы – управление кассовой линейкой, рекламными акциями, печатью ценников и даже загрузкой весов. Это не только дешевле, но и прозрачнее и удобнее для контроля. За счет централизованного контроля Set Mark Centrum снижает затраты на открытие и поддержку работы магазинов».