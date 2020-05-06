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«Силтэк» создал RFID-метку с закладными метизами

Интеграция Электроника

«Силтэк» разработал UHF RFID-метки с закладными узлами крепления в виде болтов и саморезов для простого закрепления – S-Tag Auto.

Преимущество устройства в том, что заказчик получает продукт, полностью готовый к монтажу на объекте идентификации, не нужно тратить усилия по подбору крепежных средств. Новая RFID-метка может быть использована для маркировки транспортных средств, промышленного и складского оборудования, различных инфраструктурных объектов.

«Идея выпускать метку с заложенными при литье деталями крепежа пришла, что называется, "с рынка", – сказал Максим Селиванов, директор департамента технологий сохранности ГК "Силтэк". – Во многих случаях заказчикам проще выбрать изделие уже с готовыми закладными метизами и сразу приступить к монтажу и наладке программно-аппаратного комплекса. Сроки запуска системы учета материальных ценностей при таком подходе сокращаются в два раза».

Материал метки – полипропилен, устойчивый к перепадам температур, к пыли, влаге, грязи. Данная технология закладки металлических элементов в RFID-метку дала возможность расширить серию S-Tag 3D с креплением на магнитах. Производственная площадка ГК «Силтэк» готова к серийному выпуску обоих вариантов.

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