Новое в СХД
Какие уроки были извлечены финансовыми компаниями на пути к цифровому лидерству
Интеграция
Цифровой бухгалтер: как крупной компании перейти на облачную ERP в России
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

VisionLabs разработала комплекс бесконтактного измерения и мониторинга температуры тела человека

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

VisionLabs, компания экосистемы Сбербанка разработала комплекс эпидемиологического контроля VisionLabs TERMO на базе собственного продукта LUNA PLATFORM для бесконтактного измерения температуры и идентификации объекта измерения. Комплекс, разработанный в России, позволяет автоматически контролировать температуру как входящих в помещение людей, так и уже находящихся на территории. В интерфейсе отображается температурная сводка по сотрудникам и гостям в онлайн-режиме. VisionLabs TERMO способен измерять температуру тела одновременно 40 людям в кадре, что позволяет использовать систему в местах массового скопления. При этом максимальная погрешность измерения — всего 0,2 C°. Стоимость одной единицы комплекса эпидемиологического контроля составляет 2,65 млн руб.

Комплекс VisionLabs TERMO может быть интегрирован с городской системой видеонаблюдения или с любыми другими локальными системами видеоконтроля. В случае обнаружения человека с повышенной температурой интегрированный в систему комплекс позволяет моментально отследить его текущее местоположение, а также установить круг лиц, которые вступали с ним в контакт.

Также VisionLabs TERMO оснащен модулем, позволяющим интегрироваться с любыми системами контроля и управления доступом (СКУД) на предприятии. Такая система заблокирует вход человека с повышенной температурой на уровне внутренней пропускной системы без привлечения ответственного оператора.

Дмитрий Марков, генеральный директор VisionLabs, отметил: «В период пандемии коронавируса не все организации могут работать удаленно. Жизненно важные организации продолжают вести рабочую деятельность. Сотрудники вынужденно пользуются общественным транспортом и контактируют друг с другом. Для предотвращения распространения вируса важно держать руку на пульсе для принятия оперативных мер. Наш программно-аппаратный комплекс VisionLabs TERMO является эффективным инструментом мониторинга и управления эпидемиологической ситуации на предприятии. Мы видим, что государством принимаются меры не только для снижения роста опасного заболевания, но и разрабатываются комплексные программы для предотвращения вспышек в будущем. Поэтому мы предполагаем, что разработанный комплекс станет важным инструментом защиты здоровья и безопасности людей, как, например, пожарная или охранная сигнализация».

Другие материалы рубрики

Создано первое решение для МФЦ на «Эльбрусах», отечественной СУБД и российском Linux

Онлайн-диалог «Как обеспечить непрерывность бизнеса в новой реальности» CNews и Oracle проведут 21 мая

CNews выпустил первый рейтинг игроков российского рынка видеонаблюдения

МВД проектирует мегаЦОД. Возможно на российских процессорах

Обзор операционной системы CentOS для виртуальных серверов. История, версии, сравнение с конкурентами

CNews выпустил рейтинг крупнейших поставщиков ИТ в ритейл

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор внешнего SSD LaCie Rugged: неубиваемый малый

Как правильно установить телевизор и монитор: советы ZOOM

8 популярных мифов о пылесосах, которым не стоит верить

5 способов погулять, не выходя из дома: советы ZOOM
Показать еще

Наука

Умный гидрогель для охлаждения смартфонов преобразует тепло в электричество

Еще один шаг к успешному хранению данных в ДНК сделан

Синтезирована самая сложная микрочастица в мире

Шаг к супербыстрым компьютерам: разработана платформа для оптического транзистора
Показать еще
Тема месяца

Как подобрать ноутбук для удаленной работы в СМБ-сегменте

Многие организации меняют свой основной вид деятельности, уходя в онлайн

Технология месяца

Почему российские компании переходят на новую Exadata X8M

Алексей Курочка

директор Oracle Systems в России и СНГ

Какие HR-процессы можно доверить ботам Как понять, что компании пора внедрять виртуальных роботов