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Smart Engines выбрана поставщиком технологий распознавания документов клиентов Ситибанка

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

Smart Engines была выбрана в качестве поставщика технологий искусственного интеллекта для распознавания удостоверяющих документов клиентов Ситибанка. Разрабатываемое российской компанией решение Smart IDReader позволяет быстро и с высоким качеством распознавать данные паспорта РФ и еще более 1200 типов удостоверяющих документов клиентов 210 стран мира в учетных системах, интернет-банке и мобильных приложениях.

На базе Smart IDReader Ситибанк продолжит автоматизировать процессы обслуживания клиентов. Полная автономность библиотеки распознавания позволяет обеспечить безопасность работы с персональными данными в серверных и мобильных приложениях и соответствие требованиям законодательства России и других юрисдикций.

Быстродействие и точность распознавания обеспечивается в Smart IDReader за счет применения глубоких разреженных дискретных нейронных сетей и технологий зрительного интеллекта. Система умеет распознавать документы на фотографиях, сканах и в видеопотоке в режиме реального времени. На уровне технологической ИИ-платформы, Smart IDReader поддерживает более 40 языков распознавания, включая иероглифическую письменность Китая, Кореи, Японии и такие визуально сложные языки как армянский и грузинский.

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