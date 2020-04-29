Zoom развернула сервис в облаке Oracle

Корпорация Oracle объявила, что компания Zoom Video Communications выбрала облачную инфраструктуру Oracle Cloud Infrastructure для поддержки роста бизнеса в соответствии с постоянно растущими потребностями рынка. Это позволит Zoom продолжить внедрять инновации в области корпоративной видеосвязи и предоставлять важнейшие сервисы расширяющейся клиентской базе.

«В последнее время мы ощутили самый значительный рост за всю историю бизнеса, что потребовало существенного увеличения мощностей нашего сервиса. Мы изучили много платформ и именно облачная инфраструктура Oracle Cloud Infrastructure внесла решающий вклад в быстрое масштабирование наших возможностей и удовлетворении потребностей новых пользователей, – отметил Эрик С. Юань, главный исполнительный директор компании Zoom. – Мы выбрали облачную инфраструктуру Oracle Cloud Infrastructure, поскольку она обладает лидирующей в отрасли безопасностью, исключительной производительностью и непревзойденным уровнем поддержки».

Для удовлетворения быстро растущего спроса на свои услуги, в том числе пикового увеличение числа участников онлайн-конференций до 300 млн ежедневно, компании Zoom незамедлительно потребовались дополнительные облачные ресурсы. Zoom выбрала Oracle Cloud Infrastructure за такие преимущества как производительность, масштабируемость, надежность и более высокая безопасность облака. Уже через несколько часов после развертывания облачная инфраструктура Oracle поддерживала сотни тысяч одновременных участников конференций Zoom. После выхода на полную мощность сервис Zoom в облачной инфраструктуре Oracle теперь предоставляет возможность проводить онлайн встречи миллионам участников одновременно. Облачная инфраструктура Oracle второго поколения позволит Zoom обеспечить дальнейшее масштабирование, чтобы продолжить предоставлять безукоризненный сервис клиентам, адаптироваться к меняющимся требованиям и лидировать в отрасли видеосвязи.

«Zoom лидирует по инновациям в области видеокоммуникаций, которые стали существенной частью нашей профессиональной и личной жизни, – сказала Сафра Кац, главный исполнительный директор Oracle. – Мы гордимся, что работаем с Zoom и как поставщик облачной инфраструктуры, и как заказчик, в то время как компания продолжает расти и развиваться, связывая бизнесы, людей и правительства по всему миру».

Oracle обладает возможностями для поддержки быстрого расширения бизнеса Zoom и платформы видеосвязи благодаря сетевой архитектуре, производительности и расположению центров обработки данных. Сейчас Zoom передает через серверы Oracle Cloud Infrastructure каждый день свыше 7 ПБ трафика, что примерно соответствует 93 годам HD-видео. Облачная инфраструктура Oracle второго поколения, объединенная с экспертизой в области информационной безопасности, будет поддерживать Zoom в обеспечении опыта видеокоммуникаций корпоративного уровня.