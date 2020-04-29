«Техносерв Cloud» запустил виртуальную инфраструктуру для продуктов «1С»

Облачный провайдер «Техносерв Cloud» объявил о запуске виртуальной ИТ-инфраструктуры для размещения в облаке продуктовой линейки «1С».

«Техносерв Cloud» подготовил облачную инфраструктуру для сервисов «1С: Бухгалтерия 8», «ЗУП 8» и «Управление торговлей» в облаке на мощном кластере 3,1 ГГц. Услуга построена на платформе виртуализации VMware с доступом к панелям управления vCloud Director. Виртуальная инфраструктура легко интегрируется с уже имеющейся и позволяет создать резервную систему или гибридное облако.

При подключении клиенту предоставляется кластер в защищенном дата-центре уровня Tier III, построенный на высокопроизводительных процессорах 3,1 ГГц, сертифицированный и подготовленный для работы с данными, требующими высокого уровня защиты, например, бухгалтерской или кадровой информационной системой. При этом виртуальная инфраструктура для «1С» включает в себя систему резервного копирования, облачное хранилище, базу данных и доступ через интернет. Клиенты получают доступ в личный кабинет vCloud Director для настройки выделенных ресурсов, доступ к гипервизору VMware, аккаунт в Service Desk для подачи заявок 24/7, а также индивидуального менеджера технической поддержки.

Высокопроизводительный процессор обеспечивает бесперебойную работу «1С», что важно для сотрудников отдела кадров или бухгалтерии. Размещение продуктов «1С» в облаке «Техносерв Cloud» позволит малому бизнесу и стартапам значительно сократить расходы на создание и обслуживание собственной ИТ-инфраструктуры, считают в компании.

«Наша услуга создана для клиентов, использующих продукты "1С", которым требуются дополнительные мощности, чтобы обеспечить бесперебойную работу сервисов. В информационных базах на платформе "1С" могут возникать ошибки, нарушение целостности базы. В таком случае все данные могут быть утеряны. Виртуальная инфраструктура построена на мощном 3,1 ГГц кластере и размещена в защищенном дата-центре уровня Tier III, который позволяет осуществлять бесперебойное обслуживание системы. Ежедневное резервное копирование помогает сократить риски, которые могут возникнуть при программных и аппаратных сбоях», − сказал Михаил Блинов, руководитель компании «Техносерв Cloud».