«Ростех» запустил открытый онлайн-каталог гражданской радиоэлектроники

«Ростех» открыл первый в России открытый онлайн-каталог гражданской продукции предприятий радиоэлектронного кластера госкорпорации. В виртуальном маркетплейсе госструктуры и коммерческие заказчики могут приобрести более 1,2 тыс. разработок предприятий госкорпорации.

Электронный справочник гражданской продукции содержит информацию об изделиях и разработках 133 российских производителей. Посетителям сайта доступна полная информация о том, как заказать то или иное изделие. Кроме того, через интерфейс портала можно написать производителю каждого товара в случае возникновения дополнительных вопросов.

На сайте доступны все характеристики интересующего товара: графическая модель продукта, технические параметры, информация о сертификате, его преимущества в сравнении с аналогами, области применения.

Заказчиком каталога выступил Национальный центр информатизации, а дизайн и разработку сайта осуществил ЦНИИ «Электроника» (обе компании входят в состав госкорпорации «Ростех»).

«Сегодня радиоэлектронный кластер "Ростеха" объединяет более 350 предприятий в 35 регионах страны, которые производят огромное количество типов радиоэлектронных изделий – от электронных компонентов и блоков до медицинских приборов, оптической техники, сложных программных комплексов и систем. Электронный каталог облегчит заказчикам поиск нужной им продукции и позволит напрямую связаться с производителем. Маркетплейс призван стать важнейшим коммерческим, маркетинговым и организационным инструментом для предприятий Госкорпорации», ⎼ отметил генеральный директор НЦИ Константин Солодухин.

В настоящее время каталог уже интегрирован с каталогом Московского инновационного кластера. В дальнейшем он будет расширяться за счет включения гражданской продукции всех предприятий «Ростеха».

Радиоэлектронный кластер «Ростеха» включает холдинги «Швабе», «Росэлектроника» и концерн «Автоматика». Предприятия кластера участвуют в проектах развития беспроводной связи 5G, промышленного интернета вещей, блокчейн и других передовых технологий. Кроме того, структуры кластера вносят вклад в реализацию нацпроектов, таких как «Жилье и городская среда», «Здравоохранение», «Образование», «Безопасные и качественные автомобильные дороги».