Red Hat совершенствует технологии открытого гибридного облака

Red Hat анонсировала новые предложения, призванные помочь широкому спектру клиентов компании оптимизировать, масштабировать, а также защитить работу ИТ-систем в условиях текущей нестабильной обстановки.

Red Hat на протяжении лет выступал пионером технологических инноваций, в том числе работая над тем, чтобы предоставить заказчикам возможность создавать и развертывать любые приложения в любых средах, наслаждаясь гибкостью и другими преимуществами открытого гибридного облака. В рамках этой инициативы новые предложения Red Hat обеспечивают более качественную доставку, а также повышенную доступность и стабильность критически важных приложений и сервисов при крупномасштабном развертывании в гибридных облаках.

Сегодня ИТ-организации испытывают как никогда острую потребность в трансформации для удовлетворения стремительно растущего спроса на цифровые услуги в режиме always-on и повсеместную доступность таких сервисов. Практически все отрасли, включая здравоохранение, логистику, розничную торговлю, финансовый и госсектор, образование и проч., в настоящее время пытаются адаптироваться и наладить более быстрый и широкий доступ к жизненно важным приложениям и сервисам, при этом сохраняя стабильность операционной деятельности. Например, телекоммуникационный сектор в некоторых регионах столкнулся с резким увеличением трафика более чем на 50%, что вынуждает операторов и поставщиков услуг наращивать мощности и ускорять внедрение 5G и edge-вычислений, в свою очередь тестируя готовность сетевых и облачных инфраструктур.

Red Hat уверен, что ответы на растущие запросы стоит искать не в унаследованных программных стеках и дорогостоящем проприетарном ПО, а среди инновационных решений с открытым кодом, которые позволят организациям пользоваться преимуществами облачно-ориентированных платформ везде и всюду – от централизованных ЦОД и периферийных edge-систем до комбинированных сред на основе облачных платформ различных поставщиков. Linux, Kubernetes и другие технологии с открытым кодом не только открывают заказчикам доступ к инновациям, необходимым для построения систем следующего поколения и сохранения отраслевого лидерства, но и помогают автоматизировать, адаптировать и масштабировать текущие операции в различных ИТ-средах с гораздо большей по сравнению с проприетарными аналогами гибкостью.

Лидерство Red Hat в сообществах open source не ограничивается голословным титулом, а имеет прикладную пользу. Red Hat наряду с Google был в числе первых разработчиков открытого проекта Kubernetes и остается вторым по величине корпоративным участником этого сообщества по размеру программного вклада. Red Hat помогает продвигать ключевые технологии в рамках проекта Kubernetes и связанных с ним сообществах, которые способствуют межотраслевой эволюции ИТ-технологий.

Реализуя Red Hat OpenShift, компания стала первопроходцем в области Kubernetes-решений корпоративного класса, позволяющих клиентам совместить в рамках одной платформы новаторские облачно-ориентированные подходы с поддержкой традиционных приложений. Благодаря такому дифференцированному подходу Red Hat OpenShift получила широкое распространение и доверие организаций самых разных отраслей. Продолжая работу над размыванием границ между традиционными и облачными приложениями, Red Hat представляет новый функционал, позволяющий запускать на OpenShift самые современные рабочие нагрузки и лучше отвечать на текущие потребности клиентов.

Компания анонсирует запуск следующих функций. OpenShift Virtualization – новая функция Red Hat OpenShift, выросшая из открытого проекта KubeVirt и на данный момент доступная в версии Technology Preview. Она позволяет заказчику разрабатывать, развертывать и сопровождать приложения, в состав которых входят виртуальные машины, контейнеры и serverless-компоненты, на общей платформе для облачно-ориентированных и традиционных нагрузок. Некоторые поставщики стремятся защитить унаследованные технологические стеки, отвергают Kubernetes и облачно-ориентированный функционал, чтобы сохранить проприетарные технологии виртуализации. Red Hat действует иначе, выводя традиционные стеки приложений на передний план и размещая их на уровне новаторского ПО с открытым кодом, таким образом предоставляя клиентам возможность осуществлять трансформацию в удобном для них темпе, а не в соответствии с требованиями, диктуемыми проприетарным ПО.

Red Hat OpenShift 4.4 – новейшая версия ведущей отраслевой Kubernetes-платформы корпоративного класса, реализующая простоту и масштабирование Kubernetes Operators. OpenShift 4.4 построена на основе Kubernetes 1.17 и предлагает созданный специально для разработчиков дисплей платформенных метрик, средства мониторинга приложений-нагрузок, интегрированный мониторинг Red Hat Operators, управление затратами для учета использования ресурсов по конкретному приложению, развернутому в гибридном облаке, и многое другое.

Red Hat Advanced Cluster Management for Kubernetes – новое решение Red Hat для эффективного управления облачно-ориентированными приложениями в больших распределенных средах Kubernetes, которое в ближайшее время станет доступно в версии Technology Preview. Решение предоставит пользователям единый и простой в использовании центр управления для мониторинга и развертывания кластеров OpenShift в больших средах с функциями регулирования на основе политик и контроля жизненного цикла приложений.

Инновации – это не только разработка и внедрение новых технологий. Подобно портфолио продуктов и сервисов Red Hat в области открытого гибридного облака инновационные решения пользуются поддержкой экосистемы стороннего ПО, оборудования и услуг, а также опираются на обширный опыт компании в области интеграции и эксплуатации решений с открытым кодом. Red Hat также гарантирует привычный для корпоративных заказчиков уровень стабильности и предсказуемости, обеспечивая длительный жизненный цикл корпоративного класса по всему спектру продуктов и услуг компании, включая выше упомянутые новые решения.

Новые инновационные функции и сервисы Red Hat не привязаны к какой-либо конкретной аппаратной или облачной платформе и могут свободно применяться в гибридных и мультиоблачных средах.

Все крупнейшие поставщики облачных сервисов, например Amazon Web Services, Google Cloud Platform, IBM Cloud и Microsoft Azure, а также целый ряд платформ других специализированных поставщиков.

Аутсорс-платформы OpenShift Dedicated, Azure Red Hat OpenShift и IBM Red Hat OpenShift Kubernetes Service, позволяющие организациям воспользоваться преимуществами корпоративной Kubernetes-платформы без необходимости заниматься инфраструктурным управлением.

Различные аппаратные архитектуры, включая x86, IBM Power и мэйнфреймы.

В дополнение к представленным новым технологиям Red Hat продолжил искать новые способы помощи клиентам в максимизации эффективности текущих ИТ-инфраструктур. Обновления сервиса проактивного управления рисками и безопасностью Red Hat Insights позволяют ИТ-специалистам заказчиков быстрее и проще обнаруживать, диагностировать и устранять потенциальные проблемы до того, как они начнут негативно сказываться на работе систем или конечных пользователей. Red Hat Insights теперь по умолчанию входит в состав всех поддерживаемых подписок Red Hat Enterprise Linux.

Red Hat Ansible Automation Platform помогает эффективно справляться с сложностями расширения сетевых мощностей и номенклатуры задействованных ИТ-сред за счет автоматизации трудоемких ручных операций, позволяя ИТ-специалистам эффективно удовлетворять потребности собственных клиентов и конечных пользователей без приостановки сервисов.

Программы обучения и сертификации Red Hat позволяют ИТ-специалистам оперативно приобрести знания и навыки, необходимые для быстрой адаптации корпоративных ИТ-систем к текущим потребностям непрерывного подключения и связи, - от изучения основ корпоративного Kubernetes до профессиональной сертификации в области современных телекоммуникационных архитектур.

Пол Кормье (Paul Cormier), президент и генеральный директор Red Hat, отметил: «Мы детально осведомлены о текущих уникальных потребностях каждого нашего клиента: некоторым организациям необходимо немедленно масштабировать операции вслед за растущим спросом на услуги, другим – обеспечить подкрепление и поддержку эксплуатации ключевых ИТ-систем. Вместо точечных решений, заточенных под узкие задачи, Red Hat предлагает гибкий и полностью открытый набор новых возможностей, с помощью которых наши заказчики смогут решать актуальные вопросы, используя имеющиеся технологии. Например, они могут задействовать ведущую Linux-платформу корпоративного класса для повышения стабильности операционной деятельности или же применить лидирующую Kubernetes-платформу корпоративного класса для быстрого масштабирования услуг. Red Hat окажет необходимое содействие как непосредственным клиентам, так и мировому сообществу в целом, предоставив собственную экспертизу и опыт».