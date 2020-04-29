«ПИК» через домофоны призывает жильцов не покидать дома без необходимости

Девелопер «ПИК» совместно с Rubetek реализовал функцию голосового оповещения жителей о соблюдении карантинных мер в период пандемии коронавируса.

Решение запущено в начале первой нерабочей недели, 30 марта. Сейчас оповещение действует на 800 входных группах жилых комплексов ПИК в разных районах Москвы, оборудованных системой охраны входов от Rubetek. В том числе, в ЖК «Саларьево парк», ЖК «Люберецкий», ЖК «Ильинские Луга», ЖК «Мещерский лес», ЖК «Влюблино», ЖК «Жемчужина Зеленограда», ЖК «Одинцово-1» и др.

Цель инициативы — сократить количество выходов жильцов из дома без крайней необходимости. При выходе из подъезда домофония воспроизводит голосовое сообщение, призывающее жильца по возможности не покидать квартиру.

«В нынешней эпидемиологической обстановке мы уделяем особое внимание заботе о наших жителях — ежедневно проводим дезинфекцию входных групп, подъездов и лифтов, а также контролируем состояние здоровья сотрудников управляющей компании. Голосовые оповещения через домофоны — еще один способ напомнить жильцам о соблюдении режима самоизоляции, позволяющем предотвратить распространение вируса и снизить нагрузку на медицинские службы», — сказал Александр Востриков, заместитель генерального директора по эксплуатации и строительству «ПИК-Комфорт».

Реализация решения стала возможна благодаря сквозным цифровым технологиям домофонии, которые позволяют дополнять готовые решения новыми опциями — такими, как голосовые уведомления населения, открытие подъезда с функцией распознавания лиц и пр.

«Казалось бы, такую простую и одновременно значимую функцию, как оповещение жильцов, невозможно реализовать при использовании аналоговых систем домофонии. Вместе с Rubetek застройщик получает не просто умную домофонию, где можно добавить голосовое сообщение, а единую платформу управления всеми бесшовными инжиниринговыми системами — от беспроводных систем пожарной безопасности, утечек воды и газа до учета энергоресурсов. Фактически мы создаем онлайн-диспетчерскую контроля всех систем дома», — сказал CEO Rubetek Антон Мальцев.