M1Cloud представила прогноз развития облачного рынка после кризиса

M1Cloud представила прогноз о том, как кризис повлияет на бизнес в целом и как облачный рынок примет последствия кризиса. Прогноз представил Алексей Данильянц, генеральный директор M1Cloud (Stack Group).

Облачный бизнес успешно преодолевает не первый экономический кризис. В этот раз он совпал с пандемией, которая стала своеобразным стресс-тестом для всей экономики и для каждого бизнеса в отдельности. Облачный бизнес оказался в целом более подготовлен к вызовам текущего кризиса.

С точки зрения организации удаленной работы переход произошел бесшовно, так как инфраструктура создана уже много лет. Использование облачных вычислительных мощностей и облачных сервисов для собственных нужд позволило в считанные дни развернуть все необходимые инструменты для работы из дома, в том числе VDI (удаленные рабочие столы, которые находятся в защищенном периметре), сервисы для онлайн-конференций, приложения для совместного доступа к документам и другое. Также в Stack Group уже давно используется электронный документооборот, что упрощает работу с партнерами и клиентами в условиях изоляции.

Что касается спроса, то появилось большое количество новых запросов на предоставление IaaS и от некоторых текущих клиентов, и от компаний с рынка из отраслей, которые сейчас в росте, – соответственно, начинается рост нагрузки на имеющуюся инфраструктуру. Так, за первые две недели самоизоляции в Stack Group увидели прирост вычислительных мощностей на 10-15% у ИТ-ёмких предприятий, прежде всего, из-за перемещения сотрудников на удаленную работу и перераспределения нагрузки между физическими и виртуальными ресурсами, ведь многие компании лишились возможности даже доехать до дата-центров или собственных серверных в связи с ограничением передвижения. Поэтому они стремятся снизить риски от возможных инцидентов, и облака в этом смысле являются более надежным решением, потому что сервис-провайдер обеспечивает SLA. К концу года ожидаем рост облачного рынка на 25-30%.

Помимо рисков, усилившийся переход в облака связан с тем, что бизнес в режиме турбулентности старается аккуратно подходить к большим капитальным затратам – нестабильность курса валют влияет на корректировку планов по закупкам оборудования, теперь компании не могут себе позволить докризисное количество оборудования, не считая проблем с его поставками.

Соответственно, роль ИТ и автоматизации резко увеличивается, а облачные сервисы становятся своеобразной антикризисной панацеей, которые позволяют чувствовать себя более свободно, брать столько инфраструктуры у сервис-провайдера, сколько необходимо под проекты и отказываться, если потребуется коррекция.

Новые условия работы толкают бизнес активно цифровизироваться, хотя уже были «виртуальные» компании, работающие без офиса, но сейчас даже самые архаичные структуры вынуждены обращаться к информационным технологиям, искать быстроразворачиваемые и надежные решения.

Отдельные компании относятся к новым условиям работы, как возможность обкатать новые модели работы, посмотреть эффективность и финансовую целесообразность на будущие периоды. С другой стороны, и сотрудники, которые раньше умели работать только одним способом, теперь у них появляются дополнительные навыки. Люди адаптируются к удаленке, они станут эффективнее использовать все возможности технологий для повышения производительности. Это, конечно, не означает, что офисы устранятся полностью, но они могут стать меньше, и туда не надо будет ездить каждый день. Вероятно, что популярная модель openspace-офисов отойдет на второй план – люди не захотят сразу вернуться к близким контактам. Возможно, даже рынок аренды коммерческой недвижимости снизится безвозвратно.

Продолжительность и масштаб последствий кризиса сложно оценить, но мир бизнеса уже не будет прежним. Однако цифровизация экономики будет продолжаться и даже большими темпами. Доверие к ИТ и облачным сервисам также продолжит расти, будет расширяться их функционал и надежность, соответственно, модель развития любого бизнеса будет подразумевать использование технологий, и в большем объеме облачных сервисов. То есть на ИТ-аутсорсеров и сервис-провайдеров ляжет серьезная ответственность за предоставление высоконадежных сервисов, по сути, за развитие бизнеса и экономики. Весь бизнес-мир двинется в сторону облаков, уже растут запросы на IaaS и на отдельные сервисы. Спрос на облака будет взрывным и сохранится еще несколько лет даже после пандемии. Таким образом, в целом ИТ и облака, в частности, станут опорой для всего бизнеса – к этому вызову необходимо готовиться уже сейчас, что требует от нас ответственного подхода, так как из вспомогательного сервиса мы трансформируемся в ключевой.

И тут ИТ-аутсорсеры и сервис-провайдеры могут столкнуться с известной «болезнью роста», например, в нашей себестоимости сидит большое количество внешних платежей – мы используем в качестве платформы предоставления услуг оборудование и программные решения. Поэтому все сложности расширения физической инфраструктуры для построения облаков теперь ложится на сервис-провайдеров – и издержки от изменений курса доллара, и сложности с поставками. И тут, конечно, требуется ответственный подход не только от ИТ-аутсорсеров и сервис-провайдеров, но и от всех участников предоставления услуги, то есть вендоров, разработчиков, финансовых институтов и других. Требуются определенные преференции, чтобы избежать резкого роста стоимости многих ИТ-сервисов, включая облачные, который ожидается в размере не менее, чем на 20%, так как в связи с изменением курса доллара падает маржинальность.

Пока не полностью решена проблема информационной безопасности – в условиях удаленной работы нарушается защищенный контур, хотя часть проблем устраняют такие решения, как VDI (удаленно сотрудники остаются в пределах корпоративной сети) и защищенные VPN-соединения. Мы ожидаем, что за спросом появится предложение, то есть коммерческие ИБ-аутсорсеры в скором времени предложат специализированные решения для эффективные удаленной защиты, для безопасного доступа к персональным данным.

Вторая проблема, которую вскрыл текущий кризис, это низкая компьютерная грамотность нетехнического персонала. Это в целом усложняет перемещение людей на удаленную работу, потому что настройка требуется не только на стороне серверов, но и на стороне конечного пользователя с их персональными компьютерами. Помимо этого, зачастую неграмотные действия сотрудников как раз влекут за собой ИБ-риски. Решений этой проблемы будет два – обучение сотрудников, в том числе на рынке должны появиться специализированные курсы, и услуги системных администраторов по модели аренды.

Третья проблема, с которой столкнулся бизнес – это перегруженность интернета. Удаленная работа сразу увеличила нагрузку на сети, они не рассчитаны на такой траффик. Но телеком операторы уже принимают меры, проблема будет решена, хоть и не сразу.

В заключении можно сказать, что кризисы еще будут, но мы видим навсегда изменившуюся роль ИТ, в том числе облака выходят на первый план. Компании снова пересмотрят бизнес-стратегии – ресурсы будут направляться только на то, что влияет на основные бизнес-процессы, что критическим образом влияет на бизнес.