Infinidat устанавливает новый стандарт для корпоративных СХД в контейнерных средах

Infinidat объявила о выходе драйвера Container Storage Interface (CSI) для Kubernetes и других контейнеров, совместимых со средами Cloud Native Computing Foundation. Новый драйвер InfiniBox CSI помогает пользователям надежных и быстрых систем хранения InfiniBox эффективно управлять СХД на контейнерных платформах, поддерживающих стандарт CSI. Выход драйвера InfiniBox CSI обусловлен запросами клиентов на привнесение автоматизации и простоты использования InfiniBox в работу DevOps и демонстрирует неизменную приверженность Infinidat экосистеме Kubernetes, что подтверждено недавним исследованием GigaOm Radar для хранения данных Kubernetes.

Хранение становится критической проблемой по мере роста распространения контейнеров и требований заказчиков по увеличению масштаба, гибкости и стандартизации. Container Storage Interface (CSI) — это новый стандарт для оркестрации операций слоя управления на файловых и блочных хранилищах. Среди ключевых функций драйвера InfiniBox CSI: разворачивание сотен тысяч постоянных томов на InfiniBox; управление постоянными томами с поддержкой протоколов NFS, iSCSI или Fibre Channel; управление несколькими системами InfiniBox в одном кластере Kubernetes; управление мгновенными снимками и клонами InfiniBox, включая восстановление из снимков; клонирование, расширение и управление постоянными томами, созданными вне драйвера CSI Infinidat.

Демонстрируя поддержку Infinidat критически важных проектов с Kubernetes, драйвер CSI InfiniBox был полностью сертифицирован для основных коммерческих дистрибутивов Kubernetes — платформы Red Hat OpenShift Container Platform и VMware Tanzu Kubernetes Grid Integrated Edition. Заказчики могут получить доступ к драйверу Infinidat Operator для InfiniBox CSI через Red Hat Ecosystem Catalog, что упрощает развертывание в средах, ориентированных на Red Hat, а пользователи других платформ Kubernetes могут выполнять развертывание с помощью таблиц Helm. Драйвер InfiniBox CSI также размещен в VMware Solutions Exchange.

Михаил Соловьев, директор по развитию продуктов DataLine, сказал: «С конца 2019 года мы видим рост популярности нашей услуги «Контейнеры как сервис» на базе Kubernetes. Заказчики разворачивают высоконагруженные системы в контейнерах, так как эта технология обеспечивает отказоустойчивость и оперативную масштабируемость. Удобная работа с дисками для Kubernetes — традиционно сложная задача. Выпуск драйвера InfiniBox CSI позволит нам и нашим клиентам пользоваться высокопроизводительными и надежными СХД InfiniBox из контейнерных средств. Эта новая возможность упростит взаимодействие СХД с Kubernetes и сделает для нас эксплуатацию InfiniBox еще более удобной. Уверен, что наши клиенты, использующие Kubernetes в своей работе, оценят по достоинству новшество от InfiniBox».

«Infinidat стремительно ворвался в список вендоров СХД, поддерживающих Container Storage Interface. Приятно видеть уже в первом релизе драйвера поддержку режима RWM (Read/Write Multiple Pods), функционала Snapshot, Expansion, Cloning. Как ИТ-интегратор, мы видим устойчивый интерес заказчиков к стабильной и производительной реализации Persistent Volumes в Kubernetes для нагрузок второго уровня: тестовых окружений, систем мониторинга, логирования», — отметил Александр Краснов, директор по продуктам и услугам компании «Инфосистемы Джет».

Павел Колмычек, операционный директор «КРОК Облачные сервисы», сказал: «Некоторые наши клиенты, использующие ресурсы выделенного оборудования в коммерческом ЦОД, уже успели оценить высокую производительность и надежность систем Infinidat. Расширение перечня функциональности продуктов партнера, тем более в таких перспективных направлениях, как контейнеризация, открывает новые возможности для заказчиков».

Иван Колегов, менеджер продукта Selectel, отметил: «Компании все чаще разворачивают свои проекты в Kubernetes, это одна из самых востребованных технологий на рынке, мы это видим по большому количеству запросов от наших клиентов. Компания Infinidat, зарекомендовавшая себя как надежный производитель передовых продуктов, выпустила новинку Container Storage Interface. Это готовое решение для Kubernetes, которое мы рассмотрим в наших будущих проектах».

«Темп, с которым меняются контейнеры, невероятен. Сегодняшний анонс дает заказчикам еще больший контроль над их контейнерными средами, помогая ускорить процесс внедрения инноваций и изменений, не беспокоясь о сохранности уровня хранения, — сказал Грегори Турецкий (Gregory Touretsky), директор по управлению продуктами Infinidat. — Мы предоставляем все экономические преимущества InfiniBox: высокую производительность и надежность, а также низкую стоимость владения в масштабе нескольких петабайт, и делаем их доступными во всей развивающейся вселенной Kubernetes».

Размещенный в официальной таблице драйверов CSI, драйвер InfiniBox CSI доступен сегодня бесплатно на GitHub и Docker Hub.