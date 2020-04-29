Commvault и NetApp представили ПО для защиты и восстановления важных данных в гибридных облаках

Commvault объявила о выпуске решения NetApp Scale-out Data Protection (SDP), предоставляющего расширенные возможности быстрого восстановления критически важных данных, которые хранятся в гибридных системах хранения компании NetApp. Используя все плюсы портфолио продуктов NetApp, новое решение работает на программном обеспечении Commvault Complete Backup and Recovery с полным функционалом управления «мгновенными снимками», резервного копирования и аварийного восстановления данных.

В решении NetApp SDP системы NetApp HCI, All-Flash-FAS и StorageGRID интегрированы с ПО Commvault, и в результате заказчик, выбравший это решение, получает полный пакет технологий, которые можно быстро и эффективно внедрить, легко масштабировать, а также построить внутри ИТ-инфраструктуры заказчика объектное хранилище для эффективной защиты развернутых в облаке критически важных приложений. Благодаря реализованной в программном обеспечении Commvault мощной поддержке дисковых массивов, облачных мгновенных снимков, полного набора приложений и API-интерфейсов виртуальных машин, Commvault и NetApp смогли упростить защиту данных в гибридной облачной среде, выпустив совместное решение, предоставляющее чрезвычайно быстрые и надежные показатели RPO/RTO, а также долгосрочное хранение в интегрированной облачной среде.

«При возникновении сбоев в работе ИТ, доступ и возможность восстановления критически важных данных, особенно если они хранятся в облачной среде, драматично влияет на способность компаний обеспечить непрерывность бизнес-процессов и соответствовать требованиям соглашений об уровне сервиса (SLA), - сказал Ранга Раджагопалан (Ranga Rajagopalan), вице-президент Commvault по продуктовому менеджменту. - Мы рады, что интеграция наших технологий со всем портфелем систем хранения NetApp позволила создать решение, соответствующее требованиям современных предприятий к производительности, простоте использования, масштабированию и стоимости при внедрении как внутри ИТ-инфраструктуры предприятия, так и в публичном облаке».

«Давнее партнерство Commvault и NetApp дало заказчикам простой и надежный интегрированный продукт для резервного копирования и восстановления данных, использующий всю мощь портфеля продуктов NetApp, - отметил Бретт Роско (Brett Roscoe), вице-президент NetApp по продуктовому менеджменту. - Запуск SDP предоставит нашим общим клиентам полностью готовое к внедрению решение, которое использует системы NetApp HCI для масштабирования, а также надежной защиты критически важных данных в гибридной облачной среде и реализовано на базе программного обеспечения Commvault».

Commvault и NetApp являются партнерами уже более 20 лет и совместно обеспечили для 1200 заказчиков защиту критически важных данных с помощью ПО Commvault Complete Backup and Recovery, интегрированного с различными решениями для хранения данных NetApp, развернутых как внутри ИТ-инфраструктуры заказчиков, так и в облаках. Применяя эту технологию, заказчики могут перемещать, упрощать и конвертировать свои критически важные данные и рабочие нагрузки в публичное облако выбранного провайдера, получая при этом максимум отдачи от инвестиций в ИТ.

Решение NetApp Scale-out Data Protection будут поставлять только компания NetApp и ее партнеры в канале. Для получения дополнительной информации и приобретения решения следует обратиться к вашему менеджеру NetApp по работе с заказчиками или к реселлеру NetApp.