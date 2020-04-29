Банк «Открытие» внедрил систему управления операционными рисками ИБ

Банк «Открытие» внедрил современную систему управления операционными рисками на базе Security Vision Cyber Risk System (Security Vision CRS). Партнер проекта, ГК «Интеллектуальная безопасность», разработал по запросу банка уникальный модуль. Кредитная организация внедрила его первым на российском рынке.

«Реализация системы управления операционными рисками банка на базе Security Vision CRS уже привела к заметным улучшениям – сокращению времени на обработку событий операционного риска, повышению уровня доступности информации для работников, формированию более гибкой системы отчетности», – сказала Оксана Старосельская, вице-президент, директор департамента анализа розничных рисков банка «Открытие».

Новое технологическое решение Security Vision CRS через интеграцию с кадровой системой позволяет любому работнику банка сообщить о случившемся событии операционного риска профильным сотрудникам и подключить их к решению вопроса, позволяет загружать исторические события из других систем банка, осуществлять сбор и анализ событий операционного риска с организацией нескольких ролей пользователей, выявлять дубликаты и группировать события операционного риска, настроить уведомления пользователей через корпоративную электронную почту.

Существенным преимуществом системы, реализованной в банке «Открытие», является ее адаптивность и гибкость. Это позволяет экспертам банка самостоятельно без привлечения разработчика осуществлять настройку и доработку функционала в случае появления новых регуляторных и внутренних требований.

Руслан Рахметов, генеральный директор ГК «Интеллектуальная безопасность», сказал: «Управление рисками – фундаментальное и постоянно развивающееся направление, поэтому в современном риск-менеджменте активно применяются эффективные модели, новые технологии и разработки. Банк "Открытие" в этом отношении – передовик и новатор. Искренне благодарю коллег из банка за выбор нашей системы. Уверен, что ее применение даст отличные результаты».

Михаил Стюгин, руководитель направления «Информационная безопасность» кластера информационных технологий фонда «Сколково», отметил: «На мой взгляд, программные продукты Security Vision резидента "Сколково" ГК "Интеллектуальная безопасность" вполне закономерно пользуются спросом многих государственных и коммерческих структур, в том числе крупнейших финансовых учреждений РФ. Они действительно эффективны в плане автоматизации процессов кибербезопасности, обладают высоким потенциалом гибкости, адаптируемости и масштабируемости».