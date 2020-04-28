«Техносерв консалтинг» представила решение для автоматизации процессов разработки

«Техносерв консалтинг» разработала решение по созданию гибкого производственного процесса на базе открытых технологий и DevOps конвейера, которое позволит сократить время выполнения задач по выпуску новых версий программного обеспечения и повысить качество процесса разработки.

Решение дает возможность полностью автоматизировать процессы разработки и управления средами за счет применения прогрессивного DevOps подхода и использовать стандартизированный набор технологий для эксплуатации решений. Единая архитектурная концепция обеспечивает быстрый старт разработки приложений любого уровня и минимизирует риски потери стабильности приложений.

Чтобы упростить и ускорить процессы автоматизации, решение предлагает активное переиспользование компонентов и типовых модулей, быстрый ввод новых версий в продуктовую среду, а также автоматическое и настраиваемое масштабирование приложений благодаря использованию современных средств оркестрации. Гибкий продуктовый подход по разработке систем дает возможность гармонично сочетать организационные и технологические аспекты производства.

Методология внедрения обеспечивает оказание услуг высокого качества на каждом этапе жизненного цикла программного обеспечения – разработке, использовании и поддержки. Прежде всего, Agile/DevOps-подход предполагает возможность ведения разработки несколькими независимыми командами без риска потери стабильности всей системы и создает единую точку ответственности для бизнеса. Автоматизация работ снижает издержки на чрезвычайно дорогостоящих ручных операциях развертывания, тестирования, управления конфигурациями. На этапе поддержки функция «Архитектурного надзора» позволяет заказчику использовать платформы в целях развития собственных решений в рамках микросервисной разработки, а также оказывает консультационную и техническую поддержку продуктов на базе конвейера.

В качестве технологической основы решения выбран современный стек на базе Open Source технологий – Java, Spring. Для разработки фронтальных частей системы используется JavaScript/React. В качестве основных хранилищ данных используется PostgreSQL. Для выстраивания pipeline разработки применяются инструменты OpenShift и Gitlab.

«Наше решение призвано оптимизировать процесс разработки программного обеспечения, сократить сроки и ресурсы, а также обеспечить полное соответствие продукта требованиям заказчика. Мы стремимся помочь нашим заказчикам достичь успеха в бизнесе посредством гибких и открытых технологий, а также DevOps практик, переход на которые позволяет автоматизировать интеграцию и осуществлять развертывание ИТ-продуктов с помощью оптимальных инструментов», ─ сказал Дмитрий Макаров, руководитель практики Digital «Техносерв консалтинг».