R-Style Softlab автоматизировала взаимодействие банков с ЕФРСБ

R-Style Softlab автоматизировала взаимодействие банков с Единым федеральным реестром сведений о банкротстве (ЕФРСБ). ИТ-компания представила новый модуль в линейке ПО для онлайн-обмена данными с государственными информационными системами — «RS-Connect. Обмен с ЕФРСБ». Функциональность реализована в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

С помощью модуля «RS-Connect. Обмен с ЕФРСБ» банки смогут проверять клиентов в режиме онлайн в актуальном реестре банкротов. Кредитная организация делает запрос о клиенте в ЕФРСБ, после чего в системы банка передаются данные, является ли клиент банкротом, и если является, то направляются документы, подтверждающие этот факт. В системах банка информация обрабатывается в рамках необходимых бизнес-процессов, например, по открытию счета.

Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (ЕФРСБ) ведется в электронном виде. В него вносится информация о лицах, относительно которых возбуждено производство о банкротстве, поступающая от арбитражных управляющих, организаторов торгов, электронных торговых площадок. На каждого потенциального банкрота оформляется личная карточка, содержащая индивидуальные данные должника. К карточке прикрепляются сообщения о ходе процедур и их результатах, а также отчетность арбитражного управляющего. Статус банкрота субъект получает по решению арбитражного суда по итогам проведенных процедур. С 2011 г. оператором ЕФРСБ является АО «Интерфакс».

«Собрать как можно больше достоверной информации о клиенте — одна из важнейших задач любой кредитной организации, — сказала Анна Назарова, заместитель директора департамента банковского ПО RS-Bank, R-Style Softlab. — Возможность в автоматическом режиме получать данные из ЕФРСБ о таком значимом статусе действующего или потенциального клиента, как банкрот, позволит банкам повысить эффективность бизнес-процессов за счет сокращения времени на поиск информации и минимизации ошибок».