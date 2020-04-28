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Okdesk запустил интеграцию с любой BI-системой и подготовил готовые отчеты для глубокой аналитики

Интеграция Бизнес-приложения

В helpdesk-системе Okdesk появился механизм, который позволяет интегрироваться с любыми BI-системами для глубокой аналитики сервисных процессов. Разработчик также подготовил набор готовых отчетов по ключевым метрикам для Microsoft Power BI.

Для анализа основных показателей работы сервисной компании и службы техподдержки внутри организации в Okdesk изначально были разработаны десятки готовых отчетов и дашбордов. Они помогали анализировать каналы регистрации заявок, контролировать просрочки SLA (Service Level Agreement), рассчитывать рентабельность контрактов поддержки и многое другое.

Однако у каждой компании возникают свои потребности в анализе тех или иных данных и автоматизируемых в Okdesk процессов сервисного обслуживания. Поэтому разработчики выпустили модуль для интеграции с BI-системами. Новый механизм позволяет формировать аналитические бизнес-отчеты с любой детализацией и визуализацией во внешних BI-системах на основании данных аккаунта Okdesk.

Разработчик также предоставил готовые отчеты для Microsoft Power BI, которые позволяют проводить анализ ключевых метрик и характеристик в нужных срезах.

«По нашим опросам, порядка 45% сервисных компаний для аналитики собственных процессов используют Excel или вообще не проводят анализ. Теперь с помощью Okdesk у них появилась возможность проводить глубокий анализ без серьезных финансовых затрат, – отметил директор по развитию Okdesk Кирилл Федулов. – Механизм взаимодействия с BI-системами и готовый набор отчетов в Okdesk для интеграции с Microsoft Power BI позволит сотням наших заказчиков из самых различных отраслей еще глубже разобраться в собственном бизнесе, чтобы сделать его еще эффективнее».

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