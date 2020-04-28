NetApp представила Project Astra

NetApp представила Project Astra: новую концепцию программно-управляемой платформы, которая в настоящее время разрабатывается вместе с сообществом Kubernetes. Конечная цель Project Astra – наиболее надежная и удобная платформа корпоративного класса для хранения и управления данными для Kubernetes, которая обеспечит переносимость данных и программ для cloud-native приложений.

Хотя компании по всему миру активно переходят на Kubernetes, многим организациям не хватает надежных сервисов для работы с приложениями, в результате чего они испытывают трудности с обеспечением этих приложений такой же переносимостью, какая присутствует в Kubernetes. Однако необходимость соответствовать задаваемым ИТ-директорами стандартам заставляет ИТ-подразделения и инженеров, отвечающих за надёжность управления данными, искать новые способы хранения, управления, защиты и репликации данных для приложений, изначально созданных для облака.

Project Astra создается в сотрудничестве с разработчиками и операционными менеджерами Kubernetes, чтобы помочь преодолеть существующий сегодня разрыв между популярностью контейнеров, требуемыми возможностями и пользовательским опытом, а также способностью обеспечивать переносимость данных. Разрабатывая Project Astra, NetApp стремится дать компаниям возможность беспрепятственно работать в любом облаке с тем типом размещения Kubernetes, который они выбрали.

Project Astra использует базовую технологию, доступ к которой обеспечивают партнеры NetApp в публичном облаке, расширяя ее за счет изначально заложенной в Kubernetes интеграции дата-сервисов с приложениями.

NetApp, совместно с сообществом Kubernetes, работает над решениями по улучшению пользовательского опыта и расширению возможностей Kubernetes для работы с большим объемом данных. Цель - создание платформы, которая поможет пользователям осуществлять мониторинг приложений локально или в любом облаке при помощи любого варианта Kubernetes, интегрировать и объединить управление приложениями и данными, использовать возможности NetApp в области управления данными и Kubernetes, как в качестве сервиса, так и встроенного функционала, расширить возможность переноса на все рабочие нагрузки.

«Project Astra — это важный шаг в эволюции сервисов хранения и управления данными для Kubernetes», — сказал Энтони Лай (Anthony Lye), старший вице-президент и генеральный директор подразделения NetApp Cloud Data Services. — «Мы принимаем на себя долговременное обязательство, совместно с использующими их сообществами и платформами, работать над решением проблем, связанных с управлением данными в Kubernetes. Project Astra предоставит пользователям программно-конфигурируемую архитектуру и набор инструментов, которые можно подключить к любой среде распространения и управления Kubernetes».

Project Astra опирается на накопленный NetApp опыт по предоставлению клиентам возможности управлять петабайтами контейнерных данных с помощью NetApp Trident и NetApp Kubernetes Services и фокусирует особое внимание на разработчиках и операционных менеджерах, которые сегодня ищут инновационные подходы к работе с контейнерами.

«В 2014 году я был первым менеджером по продукту Kubernetes в Google, и мне чрезвычайно приятно, что сегодня NetApp находится в авангарде поиска решений реальных практических задач, которые стоят перед организациями», — сказал Эрик Хан (Eric Han), вице-президент по управлению продуктами подразделения NetApp Cloud Data Services. — «Я вдохновлен тем, каким потенциалом обладает Kubernetes для трансформации ИТ-сервисов и вовлеченностью его сообщества, которое помогло сделать Kubernetes таким, какой он сейчас. За несколько лет Kubernetes стал первым выбором для организации контейнерных сред. Тем не менее, мы видим и большой потенциал, и необходимость дальнейшего развития. Project Astra обеспечивает мобильность, которую сегодня требуют профессионалы, сделавшие выбор в пользу Kubernetes. Работая параллельно с сообществом и нашими клиентами, мы стремимся сделать любые данные управляемыми, защищенными и переносимыми».