G-Core Labs открыла новую точку присутствия хостинга и CDN в Гонконге

G-Core Labs расширяет азиатский сегмент своей глобальной сетевой инфраструктуры и открывает первую в Китае точку своего присутствия. Локация расположена в г. Гонконге, предлагая заказчикам защищённые выделенные и виртуальные серверы, а также услуги по быстрой доставке контента.

«Открывая точку присутствия в Гонконге, одной из мировых экономических столиц, мы стремимся предоставить компаниям любых секторов, будь то ритейл, СМИ, видеоигры, финансы, страхование или облачные сервисы, премиальный опыт в обеспечении устойчивой и бесперебойной работы их онлайн-ресурсов и IT-инфраструктуры, а также возможность доставлять до клиентов и аудитории даже самый тяжёлый контент за доли секунды. Мы верим, что наша новая локация будет востребована как в Китае, крупнейшем в мире онлайн-комьюнити, так и среди азиатских, европейских и американских компаний, стремящихся к эффективной работе на местном и региональном рынках», - отметил Дмитрий Самошкин, вице-президент по продуктам G-Core Labs.

Гонконг известен своим комфортным правовым режимом в т.ч. в области регулирования интернета, что открывает дополнительные возможности для международного и азиатского онлайн-бизнесов.

Серверы G-Core Labs располагаются в сертифицированном дата-центре класса Tier III. Для каждого выделенного сервера бесплатно предоставляются 5 Тб трафика.

В выделенных и виртуальных серверах G-Core Labs реализован функционал автоматической установки наиболее популярных операционных систем (ОС) (Windows и Unix), инсталлирующихся при заказе сервера, что значительно экономит время на развёртывание системы. Также предусмотрена возможность подключения своего ISO-образа и самостоятельной установки необходимой ОС. Все серверы G-Core Labs защищёны от DDoS-атак с помощью уникальной технологии G-Core Labs по интеллектуальной фильтрации сетевого трафика.

В выделенных серверах компании обеспечен постоянный бесплатный доступ к их IPMI (прим. - аббр. от intelligent platform management interface, пер. - интеллектуальный интерфейс управления платформой), позволяющий даже в случае нештатной ситуации оперативно решить любой вопрос с хостингом в удалённом формате.

CDN G-Core Labs поддерживает все необходимые протоколы, включая HTTP/2 (по умолчанию), SSL и IPv6, а также обеспечивает возможности гибких настроек системы, в т.ч. предоставляется доступ через API, предусмотрены опции предзагрузки тяжёлого контента, полной или выборочной очистки кеша, настройки и управления временем хранения кеша, его отдачей, наследованием параметров кеширования, игнорирования параметров запроса и cookies и т.д.

Глобальная архитектура сети доставки контента G-Core Labs, расположенная на 5 континентах, создана экспертами по высоконагруженным системам. Сегодня она включает более 60 точек присутствия, 5000+ партнёров по пирингу, 300+ кеш-серверов, а суммарная ёмкость сети составляет 10+ Тбит/с.