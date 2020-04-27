Компания ATOS примет участие в онлайн-конференции CNews «Большие данные: цифровизация меняет подходы к аналитике»

Роман Гоц, директор департамента больших данных и безопасности Atos в России, выступит на онлайн-конференции CNews «Большие данные: цифровизация меняет подходы к аналитике» и расскажет о готовом программно-аппаратном комплексе, который поможет бизнесу справиться с новыми условиями жизни без штрафов и остановки деятельности.