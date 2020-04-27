Новое в СХД
Какие уроки были извлечены финансовыми компаниями на пути к цифровому лидерству
Интеграция
Цифровой бухгалтер: как крупной компании перейти на облачную ERP в России
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

Компания ATOS примет участие в онлайн-конференции CNews «Большие данные: цифровизация меняет подходы к аналитике»

Интеграция Бизнес-приложения

Роман Гоц, директор департамента больших данных и безопасности Atos в России, выступит на онлайн-конференции CNews «Большие данные: цифровизация меняет подходы к аналитике» и расскажет о готовом программно-аппаратном комплексе, который поможет бизнесу справиться с новыми условиями жизни без штрафов и остановки деятельности.

  • бесконтактный СКУД -> исключите очаги распространения инфекций
  • определение масок -> контролируйте соблюдение правил применения средств индивидуальной защиты
  • чёрные списки -> ограничивайте доступ сотрудникам на карантине
  • обнаружение первого круга контактов с инфицированным в один клик с отображением продолжительности контакта -> отправляйте на карантин не весь отдел или смену, а только тех, кто действительно контактировал
  • обнаружение скопления людей и соблюдение социальной дистанции -> не допускайте распространение инфекции

Другие материалы рубрики

МТС купит на 14 миллиардов «железо» для «закона Яровой» у сестринской компании

Россияне строят ИТ-систему поиска злоумышленников на расстоянии 4 километров

Онлайн-конференция CNews «Телемедицина: каким будет здравоохранение после COVID-19» состоится 26 мая

Market.CNews запустил самый продвинутый агрегатор тарифов на CRM-системы

CNews сравнил новый процессор «Байкал» с чипами Intel. Результаты обнадеживают

Как государство потратит 768 миллиардов на ИКТ-инфраструктуру цифровой экономики

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

8 популярных мифов о пылесосах, которым не стоит верить

5 способов погулять, не выходя из дома: советы ZOOM

Первый тест: на что способен российский процессор Baikal-M

Как понять, что ваш компьютер безнадежно устарел
Показать еще

Наука

Новый алгоритм повышает безопасность квантовой криптографии

Еще один шаг к успешному хранению данных в ДНК сделан

Синтезирована самая сложная микрочастица в мире

Шаг к супербыстрым компьютерам: разработана платформа для оптического транзистора
Показать еще
Технология месяца

На рынке сейчас «взрыв» данных. Мы стараемся учесть все, что влияет на медиа

Василий Кузьмин

директор по работе с большими данными Mediascope

Mediascope
Тема месяца

Как подобрать ноутбук для удаленной работы в СМБ-сегменте

Многие организации меняют свой основной вид деятельности, уходя в онлайн

Какие HR-процессы можно доверить ботам Как понять, что компании пора внедрять виртуальных роботов