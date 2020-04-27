GS Labs зарегистрировала «Электронный телегид» в Роспатенте

Программное обеспечение «Электронный телегид» (EPG)», созданное специалистами центра исследований и разработок GS Labs (в составе холдинга GS Group), успешно прошло государственную регистрацию программ для ЭВМ и баз данных в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент).

«Электронный телегид» (бренд DREGUIDE) предлагает многоуровневое экранное меню расписания теле- и радиопрограмм с возможностью навигации по времени, названию, каналу, жанру и другим параметрам при помощи дистанционного пульта. Оператору доступно обновление программного обеспечения абонентского оборудования через эфир (Over-the-Air), автоматизированное обновление, а также вещание рекламных баннеров с привязкой к конкретному каналу и возможностью управления контентом.

Продукт соответствует международным стандартам ETS 300 707, ISO/IEC 13816/6, ETSI ITS 102 006, что гарантирует прием данных на всех ТВ-приставках (STB) и телевизорах.

DREGUIDE работает с любыми головными станциями, обладает удобным WEB-интерфейсом на русском языке, автоматическим и ручным добавлением каналов и событий, поддерживает автоматический и ручной импорт/экспорт расписания и вещание в разных часовых поясах. Помимо этого, продукт собственной разработки включен в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных под названием «Электронный телегид версия 1.0».

Номер регистрации программного продукта EPG— 2020614385 от 02.04.2020 г.

«DREGUIDE эксплуатируется на сетях десятков операторов цифрового телевидения, включая РФ и СНГ. За счет поддержки разных языков, география использования продукта не ограничена. Регистрация продукта в Роспатенте подтверждает его полностью российское происхождение, и мы с гордостью предлагаем рынку лучшее решение из России, которое по достоинству оценят операторы цифрового ТВ», - отметил начальник отдела продаж GS Labs Роман Хлопов.