«Гольфстрим» расширяет возможности контакт-центра на базе Avaya

Avaya Holdings Corp. предоставила необходимые технические решения для перевода коммуникационного оборудования персонала компании «Гольфстрим охранные системы» в режим удаленной работы.

Текущая ситуация, связанная с распространением коронавируса, заставила многие организации перевести свои бизнес-процессы в формат дистанционной работы, и компания Гольфстрим не стала исключением. Основная задача заключалась в организации удаленных рабочих мест с полноценным дублированием структуры распределения звонков не в условиях офиса, где есть стационарные телефоны и надежные проводные линии связи, а в домашних условиях, где IP телефоны заменены софт клиентом, и не всегда возможно обеспечить надежное соединение.

Специалисты компании «Дельта-Телеком» обеспечили подключение к АТС с помощью софтфона Avaya Agent Desktop for Enterprise и собственного решения Гольфстрим под названием Assist, одна из функций которого основывается на использовании API Avaya Enablement Service и позволяет создавать клиентские обращения при входящем звонке. Avaya Agent Desktop for Enterprise был развернут как на терминальной ферме Microsoft, так и на локальных компьютерах сотрудников. В течение одной недели были написаны пользовательские инструкции, произведены все необходимые настройки и отлажена схема удаленной работы.

«В целях безопасности мы переводим всех наших сотрудников на дистанционный режим, — отмечает ИТ директор «Гольфстрима» Максим Шачнев. — И если в каких-то подразделениях это сделать достаточно легко, то те команды, которые непосредственно связаны с клиентским сервисом, вызывали некоторые опасения. Важно было сохранить коммуникацию в полном объеме, и для этого нам было необходимо дополнительное технологическое решение. Интеграция решения Avaya Agent Desktop в инфраструктуру нашего контакт-центра позволила оперативно перевести на удаленную работу порядка сотни операторов, сохранив при этом качество клиентского обслуживания».

«В это нелегкое время, когда у всех компаний бум на перевод сотрудников на удаленную работу, когда все инженеры работают без выходных, важно иметь таких надежных партнеров в лице вендора Avaya и партнера по внедрению "Дельта-телеком". От себя лично и от компании Гольфстрим выражаю искренние слова благодарности. Все работы, в т.ч. обновления программного обеспечения АТС были произведены практически без перебоев в осуществлении клиентского сервиса», - отметил ИТ директор «Гольфстрима» Максим Шачнев.